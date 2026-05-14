后里實登以來最貴！　大甲傳產業者3.65億買15年廠房

記者陳筱惠／台中報導

大甲一間鋼材業者近期豪擲3.65億元，買下后里既有石材工廠，實際走訪，門牌已經換上，專家則認為，目前可以合法蓋工廠，並申請工廠登記證的土地稀缺，此次交易見證傳產在景氣震盪中，透過整併資產、強化體質的策略轉向。

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▲大甲一間鋼材業者近期豪擲3.65億元，買下后里既有石材工廠，創下區域最高總價。（圖／記者陳筱惠攝）

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位於后科旁，一間石材工廠出現有實價登錄以來最高總價建物交易，單筆交易3.15億元，加上結合鄰地純土地5000萬元，總價來到3.65億元，拆算土地單價落在16萬元。

經查，該物件總地坪2250.86坪，建物面積577.13坪，總價來到3.65億元，屋齡15年，建物主要用途為倉庫、廠房，土地使用分區為非都市計劃區中特定農業區的丁種建築用地。





▲科技業搶地外溢到都市計劃外的丁種建築用地。（圖／記者陳筱惠攝）

不過此次卻不能單純以土地單價計算，大台中不動產開發公會理事長蕭成忠認為：「目前可以合法蓋工廠，並申請工廠登記證的土地稀缺，此次交易見證傳產在景氣震盪中，透過整併資產、強化體質的策略轉向。」

以單價來看，蕭成忠說：「政府積極推動半導體科技產業，加上台商回流設廠，讓工業土地需求大增，尤其是科學園區周圍工業區開發已趨飽和，外溢到都計內的甲種、乙種工業用地，現在連都市計劃外的丁種建築用地也十分搶手。」





▲該物件總地坪2250.86坪，建物面積577.13坪，總價來到3.65億元，屋齡15年 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中則表示：「該筆交易鄰近國道1號交流道，具有物流運輸上的優勢；且地點緊鄰后科，近年后科不乏鋼構新廠開發，對鋼材的需求殷切，因此業者砸重金買下石材工廠拓點，也有利於搶佔后科的開發商機。」

陳定中指出：「近年房市景氣走弱，但受衝擊的主要是住宅市場，商用及工業用市場，因科技產業鏈投資興旺，購地建廠的步伐穩健，成為不動產業的中流砥柱；受惠科技園區、產業園區新廠開發不斷，營造及建材業者，也積極朝工商用不動產耕耘，加上近期鋼價回升，後續需求也可望持續增溫，因此部分業者趁勢強化佈局做好準備。」

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