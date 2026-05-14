ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

后里實登以來最貴！　大甲傳產業者3.65億買15年廠房

記者陳筱惠／台中報導

大甲一間鋼材業者近期豪擲3.65億元，買下后里既有石材工廠，實際走訪，門牌已經換上，專家則認為，目前可以合法蓋工廠，並申請工廠登記證的土地稀缺，此次交易見證傳產在景氣震盪中，透過整併資產、強化體質的策略轉向。

《地產詹哥老實說》EP308／海線房價衝4字頭是造神？　在地房仲直言：有人平轉也賣不掉

▲▼ 后里，工業地,廠房,總價 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲大甲一間鋼材業者近期豪擲3.65億元，買下后里既有石材工廠，創下區域最高總價。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於后科旁，一間石材工廠出現有實價登錄以來最高總價建物交易，單筆交易3.15億元，加上結合鄰地純土地5000萬元，總價來到3.65億元，拆算土地單價落在16萬元。

經查，該物件總地坪2250.86坪，建物面積577.13坪，總價來到3.65億元，屋齡15年，建物主要用途為倉庫、廠房，土地使用分區為非都市計劃區中特定農業區的丁種建築用地。

▲▼ 后里，工業地,廠房,總價 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲科技業搶地外溢到都市計劃外的丁種建築用地。（圖／記者陳筱惠攝）

不過此次卻不能單純以土地單價計算，大台中不動產開發公會理事長蕭成忠認為：「目前可以合法蓋工廠，並申請工廠登記證的土地稀缺，此次交易見證傳產在景氣震盪中，透過整併資產、強化體質的策略轉向。」

以單價來看，蕭成忠說：「政府積極推動半導體科技產業，加上台商回流設廠，讓工業土地需求大增，尤其是科學園區周圍工業區開發已趨飽和，外溢到都計內的甲種、乙種工業用地，現在連都市計劃外的丁種建築用地也十分搶手。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲該物件總地坪2250.86坪，建物面積577.13坪，總價來到3.65億元，屋齡15年 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中則表示：「該筆交易鄰近國道1號交流道，具有物流運輸上的優勢；且地點緊鄰后科，近年后科不乏鋼構新廠開發，對鋼材的需求殷切，因此業者砸重金買下石材工廠拓點，也有利於搶佔后科的開發商機。」

陳定中指出：「近年房市景氣走弱，但受衝擊的主要是住宅市場，商用及工業用市場，因科技產業鏈投資興旺，購地建廠的步伐穩健，成為不動產業的中流砥柱；受惠科技園區、產業園區新廠開發不斷，營造及建材業者，也積極朝工商用不動產耕耘，加上近期鋼價回升，後續需求也可望持續增溫，因此部分業者趁勢強化佈局做好準備。」

《地產詹哥老實說》EP308／海線房價衝4字頭是造神？　在地房仲直言：有人平轉也賣不掉

關鍵字：后里工廠工業土地台中不動產傳產整併投資交易

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

漢神洲際開幕滿月　「第一排」屋主16天內開價連3降

北屯區漢神洲際購物中心4月10日正式開幕後，一戶位於「正第一排」的轉手戶，竟在短短16天內連續3次調降售價，累計降幅高達279萬元。信義房屋專家表示，現階段買方普遍會同步比較周邊新案、中古屋與預售產品，對總價控制更加保守。

3小時前

從工業黑鄉到亞太研發總部！南港匯聚全球AI龍頭與地景建築巨擘　躍升國際超級潮城

台北南港正以前所未有的速度，從過去人們印象中的「工業黑鄉」華麗轉身，蛻變為引領全球科技趨勢的「超級潮城」，這座立體城市正以宏觀的發展視野，將國際金融、高端科技、交通樞紐與建築人文藝術深度縫合，透過不斷刷新的天際線，正式向世界發出對話邀請。

3小時前

靠股票滾出頭期！他卻猶豫了「捨不得賣股」　網戰翻：機會永遠有

許多人投資理財的最終目標就是買下一間屬於自己的房子。近日有男網友發文表示，自己當初為了在家鄉買房，勇敢信貸並投入股市，沒想到今年台股大漲讓他提早達標。然而，當他看中一間1200萬的房子時，卻開始猶豫要不要把股票賣掉？因此想知道大家的意見。貼文曝光後，引起討論。

4小時前

三地鍾嘉村資產大變現　「海中鮮」一半持分賣高雄土地公

三地集團創辦人鍾嘉村官司風暴未歇，資產處份持續浮上檯面。鍾嘉村去年接連捲入光電開發等弊案，4月因炒股再遭追加起訴；根據實登，1月出售2021年與京城集團董事長蔡天贊共同入手的岡山「海中鮮婚宴會館」1/2持分，以總價8922萬元全數脫手給高雄土地公。

4小時前

全民瘋炒股！　前4月政府每收5元稅「有1元是股民貢獻」

台股狂飆全民瘋炒股，房市則是冷到連稅收都「2個世界」！財政部統計，前4月證交稅狂吸1782億元，占全國總稅收逾2成，等於政府每收5元稅，就有1元來自股民；反觀房市，在信用管制壓力下，土增稅年減逾1成，連少有成交的「陶朱隱園」都成為稅收大補帖。

5小時前

寶咖咖拚了！　7.6億無貸款買單元四精華地「區段最貴」

有「寶咖咖」之稱的寶佳機構，再度以現金實力震撼市場。位於單元四重劃區出現近期最高總價交易，經查寶佳以自然人名義購入1047.41坪、單價73萬、總價7.646億元土地，在地土開透露，應為寶佳機構近期推案大牌勝美出手。

6小時前

后里實登以來最貴！　大甲傳產業者3.65億買15年廠房

大甲一間鋼材業者近期豪擲3.65億元，買下后里既有石材工廠，實際走訪，門牌已經換上，專家則認為，目前可以合法蓋工廠，並申請工廠登記證的土地稀缺，此次交易見證傳產在景氣震盪中，透過整併資產、強化體質的策略轉向。

7小時前

馬偕醫院25億天價買地！　被疑帶頭炒地皮

馬偕醫院為了拓展醫療市場，董事會在去年2月拍板決議購買中山北路三段2筆土地，以每坪765萬元、總價25億元天價成交，知情人士Ａ先生向本刊透露，院方預計將部分自費單位遷到新址，不過，有不動產公司鑑價該地段，估算單坪約僅670萬至710萬元價值，內部也出現醫院砸大錢成了冤大頭，恐怕還有帶頭炒地皮的疑慮，議論紛紛。

8小時前

囤房稅2.0轉嫁給房客　專家提2策逼空屋

囤房稅2.0開徵第二年，政府喊出透過提高空屋房東持有成本釋出空屋增加租屋市場供給，但隨著報稅季到來，不少房東因稅負、修繕與利率成本增加，再度掀起漲租潮。專家直言，現行制度「棒子不夠痛、蘿蔔不夠大」，空屋持有成本仍偏低，加上房東對惡意租客、稅務申報及未來售屋限制的疑慮未解，讓大量空房仍晾在市場外，不妨依照地區額外課徵「空屋稅」或「促進住宅使用稅」等逼出空屋。

8小時前

囤房稅2.0害到北漂族！　「月薪三分之二」給房東

「囤房稅2.0」上路第二年了，原想提高房東持有成本逼出空屋，增加供給替租屋市場降溫，但現實情況卻與政策目標背道而馳。現在正值5月報稅季，不只房東喊成本增加順勢掀一波漲租潮，大台北地區的租屋市場更進入「搶房時代」，甚至出現20組租客同時看房、抽籤簽約的情況，北漂族苦不堪言直喊「難以生存」。

9小時前

【深夜最暖背影】老父急載病女衝急診 闖紅燈遭攔！警開道搶命

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

窗外就是變電所！男買房點交後才..

沒人氣！　「全國最大室內夜市」..

囤房稅2.0害到北漂族！　「月..

「知名脊椎診所」舊址換人租　傳..

買預售屋驚見「100戶僅7戶出..

寶咖咖拚了！　7.6億無貸款買..

好市多起家厝新店來了　1.4萬..

「陶朱隱園」再傳成交！　神秘劉..

馬偕醫院25億天價買地！　被疑..

每坪掉價120萬！　專家指「陶..

ETtoday房產雲

最新新聞more

漢神洲際開幕滿月　「第一排」屋..

南港匯聚全球AI龍頭與地景建築..

靠股票滾出頭期！他卻猶豫了「捨..

三地鍾嘉村資產大變現　「海中鮮..

全民瘋炒股！　前4月政府每收5..

寶咖咖拚了！　7.6億無貸款買..

后里實登以來最貴！　大甲傳產業..

馬偕醫院25億天價買地！　被疑..

囤房稅2.0轉嫁給房客　專家提..

囤房稅2.0害到北漂族！　「月..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366