「地王級回憶」消失　鳳山89年喜餅起家厝3580萬求售

記者張雅雲／高雄報導

鳳山人從小吃到大的「吳記餅店」1937年成立，起家厝竟要出售！吳記一路從市場小攤做到南台灣最知名的喜餅品牌，這間89年歷史的老餅舖，有超過一甲子的光陰，都是從光遠總店起家，堪稱「起家厝」，如今開出3580 萬元出售。

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▲「吳記餅店」一路從市場小攤做到南台灣最知名的喜餅品牌，起家厝開出3580 萬元出售。（圖／記者張雅雲攝）

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「吳記餅店」位於鳳山光遠路，根據官網公布，第一代吳崑從廣東來台後，1937年在鳳山維新路舊市場擺攤，從傳統漢餅起家。1950年代正式使用「吳記餅店」品牌，並進駐光遠路總店，二代接手後，研發出綠豆椪、蝦米肉餅等招牌，一舉打開喜餅市場。

三代接班後，品牌陸續拓點，目前有3家分店，成為南台灣頗具代表性的老字號喜餅店。近期總店舊址開出3580萬元出售，根據銷售資料，該店地坪18.15坪、建坪66.4坪，為地上4樓、地下1樓透天，據查，屋主為吳姓自然人。

▲老店因為搬到同一條路上的新店面擴大經營，舊址才會釋出出售。（圖／記者張雅雲攝）

在地人回憶，鳳山人辦喜事、送禮，「很多人第一個想到就是吳記」，尤其每逢年節、結婚旺季，店內總是大排長龍。也有人說，小時候經過光遠路，總會聞到大餅香味。

負責銷售的永慶不動產高雄鳳南鳳甲加盟店店東施小珍表示，吳記搬進光遠路總店後經營至今，起碼一甲子，幾乎成為鳳山人的共同回憶，老店因為搬到同一條路上的新店面擴大經營，舊址才會釋出出售。

施小珍指出，該店面雖然屋齡約45年，但曾進行改建，外觀、屋況都維持不錯，土地使用分區屬於商2，位於鳳山主幹道光遠路，又串聯大東商圈、鳳山舊城區與大東藝文中心，加上鄰近捷運大東站，平假日人流、車流都相當穩定。

▲「吳記餅店」總店銷售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

施小珍透露，「吳記餅店」在鳳山具有高度代表性，不少在地人從小吃到大，累積數10年的品牌效應與人流基礎，「不能只看建物、土地價格，它本身就有名店效應，來人詢問度超高。」

住商不動產鳳山文山加盟店店長鄭啟峯表示，該店位於鳳山舊城區最熱鬧路段之一，光遠路沿線產品以透天店面為主，地坪多落在20坪上下，以透天地坪換算地價，單價110~130萬元，若以租金效益來看，整棟透天月租金約有3.5萬~4萬元水準。

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