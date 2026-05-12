被漢堡耽誤的地產大亨！　麥當勞3.5億賣255坪古亭門市

▲麥當勞以3.5億元出售古亭麥當勞，採售後回租。（圖／台灣房屋提供）

記者項瀚／台北報導

麥當勞以3.5億元出售古亭麥當勞，採售後回租。該建物包含1+2樓，共計255坪，買方是資產開發公司。在地房仲表示，該店面地段、廣告效益佳，估每月租金達70萬元。

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實價登錄顯示，羅斯福路二段商辦大樓屋齡45年，其中由台灣麥當勞公司持有的1、2樓店面，共255.8坪，4月以3.5億元易主。

經查異動索引，賣方為和德昌，也就是麥當勞。新屋主為友友資產開發有限公司。該筆交易也成為台北市今年初總價最高的樓店交易，目前該店面仍由麥當勞經營中。

對此，麥當勞回應：「該案為麥當勞商業策略考量，不便說明。」

台灣房屋中正特許加盟店東李毅甫分析：「麥當勞古亭店在此營業已超過30年以上，該店面1樓正是捷運古亭站6號出口，該商圈附近又有許多辦公室林立，師大校本部亦在附近，商圈有上班、學生、住戶、通勤等眾多人潮，店面條件好，廣告效益高。」

李毅甫表示：「周邊店面或是商辦屋主都長期持有，釋出稀少，成交此價格屬合理範圍，由於麥當勞目前仍維持營運，推本次交易店面應為售後回租，月租金估計70萬左右。」

▲2026年初台北市億元樓店交易。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

觀察今年台北市實價登錄揭露，至今總價破億的樓店僅4筆。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析：「近年零售消費業受到電商崛起的衝擊，對實體店面的需求逐漸轉型，租金總價低的小坪數店面比大店面吃香。」

此外，張旭嵐表示：「今年股市暢旺，短期資金投報率高，因此投資人更精打細算，由於1樓店面單價高，2樓有機會以一樓行情的1/2到1/3價入手，因此1+2樓的樓店，或具店面效益的二樓店面，實際使用空間大，坪效又高，更吸引投資人目光。」

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