揭祕古亭麥當勞新房東！　「連鎖飯店老闆」砸3.5億掃進精華店面

▲麥當勞以3.5億元賣掉古亭門市店面，接手的是友友資產開發公司。（圖／台灣房屋提供）

記者項瀚／台北報導

麥當勞以3.5億元賣掉古亭門市店面，接手的是友友資產開發公司。揭秘該公司，負責人為潘仁德，過去在北部坐擁多家商旅飯店，其中包括長春路台北友友大飯店，雖然該處現已改名、但房產仍由潘持有，推測其轉當房東。此外潘仍握有飯店營運中，像是淡水的「觀海樓旅店」。

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實價登錄揭露，羅斯福路二段麥當勞古亭門市1、2樓店面以3.5億元交易，成為今年目前總價最高的樓店。麥當勞售後回租，本次交易賣方為和德昌，也就是麥當勞，買方則為友友資產開發公司。

據商仲說法，該店面有公開釋出，詢問度其實滿高，主因是租金投報表現不錯，應有3%以上水準，因此釋出約不到1年的時間就賣掉了。

友友資產開發與高雄友友建設不同。經查商業司，該公司登記在中正區三元街，資本總額2000萬元，負責人為潘仁德。

據2010年的報導，潘仁德房地產起家，對漲幅已大的股市失去興趣，投資標的只有商辦與旅館，當時手握7家飯店，且不不少間都自己當房東，顯示資金實力強。

據過去台北友友大飯店公司簡介，該公司自1995年成立，旗下計有：友友、友統、友萊、友星、觀海樓等連鎖飯店。

▲長春路24號的「台北友友飯店」，現在已變成「雲富大飯店」。（圖／翻攝自Google Maps）

然而，「台北友友飯店」過去位於中山區長春路24號，現在潘仁德的友友實業公司也登記於此。但該址現已改成「雲富大飯店」，該旅店由諾斯克國際，但該公司股東董監事名單已不見潘仁德蹤影，推測潘保留房產，將商旅交由其他公司經營，當房東。

不過，潘仁德也還有商旅飯店持續經營，包括淡水中正東路一段上的「觀海樓旅店」，觀海樓旅店股份有限公司負責人仍是潘仁德。另外，友統商旅也還在營業中。

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