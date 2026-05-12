不只企業主！台中公務員展驚人財力　「賣房入住」奢華銀髮飯店

▲有建商在國美館特區打造全台首座熟齡長住飯店，但入住門檻至少500萬元起跳。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台灣進入超高齡社會，銀髮產業市場從照護拓展到生活品質。有建商斥資20億元，在國美館特區打造全台首座熟齡長住飯店，今（12）日正式揭曉。儘管入住門檻至少500萬元起跳，但預訂率已達3成，其中15年及20年的長期方案更已全數售罄，租戶不乏口袋深厚的公務員族群。

這座名為「高年級聚樂部」的飯店座落於台中西區三民路與朝陽街口，鄰近國美館與草悟道，主打「不離群索居」的城市養老。大毅集團透露，除了企業主外，不少住戶是公務員，有租戶將手上房子賣掉後來租房，甚至有人一次預訂20年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲儘管價格驚人，但15年與20年的長約方案在正式啟用前就已銷售一空。（圖／記者游瓊華攝）



只是入住這座奢華飯店代價不菲，以5年方案計算，住戶需準備250萬元押金及預付250萬元租金，等於想進門至少得先掏出500萬元。儘管價格驚人，但15年與20年的長約方案在正式啟用前就已銷售一空，顯示高精緻度的養老市場需求強勁。

大毅觀察到有趣的住戶樣態，不少申請者為獨居長者，即便夫妻同行，也傾向「一人住一間」以保有生活隱私。該案基地逾千坪，規劃176間飯店式套房（9.5至18坪），由老爺酒店集團擔任技術顧問，強調「只租不售」的會員制模式，提供24小時管家服務與專業健身醫學顧問。

▲大毅集團董事長林隆深表示，台灣邁入超高齡社會。（圖／記者游瓊華攝）