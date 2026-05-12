一場法會露端倪！　「護國神山」擴廠題材瞄向安定區





▲網路近期瘋傳「F22P7祈福法會」現場照，拍攝地點就在台南安定區，被外界視為台積電新廠動工前重要訊號。（圖／翻攝自Facebook／承熙的營造股世界）

記者張雅雲／高雄報導

「護國神山」南科擴廠版圖再爆新進度！網路近期瘋傳「F22 P7祈福法會」現場照，拍攝地點就在安定區，被外界視為台積電新廠動工前重要訊號。由於F22系列原本是高雄廠代號，此次擴廠打破過去地域慣例，掀起民眾熱議。

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台積電在南科特定區A區申請興建先進製程晶圓廠，3月26日已通過台南市政府環評審查，預計5月18日舉行環說書施工前說明會。根據臉書粉專「承熙的營造股世界」貼文，近期有網友拍到現場已開始進行祈福法會準備作業，被外界視為距離正式動工恐怕不遠。

由於該照片中直接出現「F2 2P7」字樣，引發網友熱議。過去F22系列原本被視為高雄廠代號，如今卻出現在安定區，大出外界預料。網友紛紛留言「我以為會在白埔」、「看來真的急著擴產」、「高雄廠員工是不是要有任意門了」。

根據環評資料顯示，南科特定區A區目前除F22 P7外，尚有約20幾公頃土地可供後續開發，外界推測下半年將陸續提出P8等建廠環評申請。

▲過去F22系列原本被視為高雄廠代號，如今卻出現在安定區，大出外界預料。（圖／翻攝自Facebook／承熙的營造股世界）

住商不動產台南新市南科加盟店長黃睿禹表示，在地房市目前並未因F22設廠立即出現明顯升溫，目前「尚未有感」，整體房市氛圍仍偏觀望，「市場還是整個停滯。」他分析，雖然台積電擴廠消息長線仍具題材性，但近期受限貸令、信用管制與整體景氣影響，買方出手明顯趨於保守，即便有產業利多，也不像過去一樣立刻出現全面追價潮。

而工程師購屋主力多鎖定屋齡5年內的新案或中古屋，顯示科技客層對居住品質要求相對高，「消費能力夠，不太會想買太舊的大樓。」價格方面，他表示，目前新市、善化一帶新案成交單價，已普遍站上每坪38~45萬元。不過安定因都市計畫開發較慢，目前仍以華廈、透天產品為主，大樓供給相對稀少，華廈單價約落在35~40萬元。

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