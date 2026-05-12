離左營站超近！「福山安居」招租啟動　套房月租5460元起

▲住都中心12日宣布，第2季社宅招租正式啟動，本季釋出台南新市「新市安居」及高雄左營「福山安居」2案，共890戶。（圖／住都中心提供）

記者張雅雲／高雄報導

中央社宅搶進南部半導體生活圈！住都中心12日宣布，第2季社宅招租正式啟動，本季釋出台南新市「新市安居」及高雄左營「福山安居」2案，共890戶，2案均位於南部S廊帶，信義房屋專家表示，「新市安居」是台南新市首案中央社宅，瞄準產業鏈上下游居住需求。

《地產詹哥老實說》EP307／交屋海嘯來了！2028年前迎36萬戶 內行：抓穩議價黃金期

[廣告]請繼續往下閱讀...

本季推出台南市新市區「新市安居」及高雄市左營區「福山安居」2案，合計890戶；另同步辦理桃園市桃園區「慈文安居」及台南市東區「新都安居A」候補招租，預計釋出207戶。4案將於22日正式受理申請，9月17日抽籤，最快12月1日入住。

▲國家住都中心執行長柯茂榮表示，配合《住宅法》修正，本季擴大婚育家庭認定。（圖／住都中心提供）

其中「新市安居」為台南新市首案中央社宅，鄰近南科台南園區，共670戶，規劃套房及2房，最低租金分別為5500元、9090元起；一般所得家庭適用的第3級租金，套房約9730元起、2房約1.58萬元起。

「福山安居」位於高雄左營區，鄰近左營站與楠梓半導體園區，共220戶，涵蓋套房、2房及3房，最低租金分別為5460元、9440元、1.25萬元起；第3級租金則約9520元、1.62萬元、2.15萬元起。

▲「新市安居」、「福山安居」招租小檔案。（圖／住都中心提供）

信義房屋南科店業務李育泓表示，新市租屋需求主要受惠南科帶動，目前區域內仍有穩定租屋市場，承租族群也不是人人都是台積電，除南科就業人口外，也包含新市工業區與產業鏈上下游員工。

李育泓分析，目前新市電梯套房租金大多落在1萬元上下，若為透天分租型套房，依坪數與屋況不同，租金約7000~8000元。至於2房產品，市場行情多已站上2萬元。

《地產詹哥老實說》EP307／交屋海嘯來了！2028年前迎36萬戶 內行：抓穩議價黃金期

信義房屋更多相關新聞