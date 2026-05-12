14期爆「神仙打架」戰場　7大建商搶進2熱門地段

▲14期重劃區2026年仍是推案熱點，其中位於左下角的「敦和段」、「仁平段」吸納7大品牌建商。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

14期重劃區是台中推案一級戰場，位於左下角的「敦和段」、「仁平段」更吸納7大品牌建商搶進，形成當前房市罕見的「神仙打架」氣勢，不過專家認為目前房市要好轉，得仰賴下半年。

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在14期403公頃廣大的重劃版圖中，以具備人文名校氣息與高綠覆生活感的「敦和段」、「仁平段」最受矚目，包括豐穀、精銳、雙橡園、順天、華太、惠宇、鉅虹等品牌建商精銳盡出，預備推出新案。

豐穀建設將推出籌備已久的敦和段新案「豐穀耘四季」，耗時10年整合1410坪角地，且位處40米寬闊的榮德園道首排，標榜坐擁3萬坪寬綠帶與無限棟距視野，產品鎖定自住需求，規劃25至40坪、2至3房。

精銳建設繼14期首案「THE精銳」後，也將再度推出續作「敦和47新案」，基地位處榮德一路、敦和路口，主打樓高3.6米，產品規劃38至42坪、均質3房。

仁平段由雙橡園開發領軍推出「雙橡園2658」，全棟採SRC鋼骨結構，為14期唯一四面臨路2千坪大基地個案。

順天建設即將推出的仁平段新案「ROAM」，主推3至4房、38至48坪產品。鉅虹建設仁平段基地650坪，地點交錯於熱鬧的舊市區與新重劃區間，是一塊不用等待生活機能的建案。

春耕不動產14期旗艦店店長王裕榮表示：「敦和、仁平兩大區塊之所以受到青睞，主因在於其擁有馬禮遜國際學校、衛道中學、明道普霖斯頓國小等明星私校聚落。同時又有水湳生態公園、敦化公園、榮德綠園道等廣闊公園綠帶，是宜居的生活環境。」

不過，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「近期資金部分主要投入股市，房市仍稍微冷清，尤其現階段仍未有信心回溫跡象，即便下半年度信用管制鬆綁，長尾效應下，建商先推出個案預備，房市回穩可能得到第4季才比較明朗。」

▲近期資金部分主要投入股市，房市仍稍微冷清，尤其現階段仍未有信心回溫跡象。（圖／記者陳筱惠攝）

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