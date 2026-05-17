建商不蓋房！前2月開工創8年新低　部分地區房價倒退5年

▲根據數據顯示，全台2月份建照、使照及開工戶數同步出現大幅滑落。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

建商不蓋房！根據數據顯示，全台2月份建照、使照及開工戶數同步出現大幅滑落，反映出建商在房市持續降溫與政策管制下，推案策略已轉向保守，專家認為以供給量來看已經回到約8年前起漲前，部分地區價格已回到5年前。

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根據內政部國土署最新統計顯示，受「土方石管理新制」衝擊， 2月全台建照、使照及開工戶數同步出現大幅滑落，反映出建商在房市持續降溫與政策管制下，推案策略已轉向保守。2026年2月全台建照戶數為6705戶、使照戶數為9507戶、開工戶數為5387戶，相較1月分別減少22.4%、25.2%及22.7%。

累計2026年前2月開工戶數約1.2萬戶，創下8年新低，較2025年同期更大幅銳減44.6%。觀察歷年數據，全台建照戶數於2022年達17萬9958戶高峰後已連年修正。





▲在整體買氣偏冷、建照量持續修正與預售、成屋與中古屋三方競爭的背景下，成屋市場的去化速度仍是後續關注重點 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

2025年降至13萬8245戶；使照戶數則由2024年13萬7696戶攀升至2025年14萬2240戶，反映前期推案的完工交屋潮持續釋出，惟2月使照戶數跌破1萬大關，顯示供給節奏出現季節性斷點。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔指出：「此次開工大幅銳減，主因仍是年初實施的土方石管理新制上路，建築成本激增與清運受阻，導致全台工地開工進度陷入遲滯。」

不過在整體買氣偏冷、建照量持續修正與預售、成屋與中古屋三方競爭的背景下，成屋市場的去化速度仍是後續關注重點，房市回溫將視金融政策鬆綁，與供給結構調整能否精準對接剛性需求而定。

不過未來是否會「鬧屋荒」？黃昭閔認為：「目前供給量雖然下降，但未來將迎接2年龐大交屋潮，要到整體去化完畢，賣壓並不小。」

而在價格部分，則是開始有越來越多個案「開價」降幅有感，代銷業者說：「這不止是要跟區域比，也要跟自家建案比，更要跨區跟不同行政區比，也有個案已經出現5年前的價碼，但市場仍冷清。」

他解釋：「過去的市場因生活地點、工作地點，出現地段的僵固性，但實際上這些外來人口，本就有居住需求，因此新購屋族並沒有所謂地緣性，反而注重通勤時間與房價或是CP值。」

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