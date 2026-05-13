石牌核心稀有大基地！「昇樺知玉」468坪靜巷名邸　醫師客群指名進駐明星學區宅

▲昇樺建設舉行「昇樺知玉」開工動土典禮。（圖／昇樺知玉提供，下同）

記者楊智雯／綜合報導

隨著輝達NVIDIA宣布進駐北投士林科技園區T17、T18，AI產業聚落效應帶動區域房價水漲船高，北士科核心區最高成交單價已逼近160萬大關，在「價格先行」的市場態勢下，與北士科僅一橋之隔、生活機能卻更成熟的「石牌生活圈」，在北士科AI題材帶動下熱度升溫！昇樺建設12日舉行「昇樺知玉」開工動土典禮，選址石牌黃金核心地段，主打6級耐震崗石建築與每層制震規劃，結合468坪基地、靜巷環境與明星學區條件切入市場，開案即吸引醫療與高知識菁英族群關注，成為此波北台灣房市浪潮下的關注焦點。

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▲昇樺建設總經理谷念勝（右4）指出，此次選地最關鍵的考量，在於「石牌核心卻能保有靜巷生活」的稀有性。

本案基地距離捷運石牌站僅600米，昇樺建設總經理谷念勝指出，此次選地最關鍵的考量，在於「石牌核心卻能保有靜巷生活」的稀有性。石牌本身具備極其成熟的生活機能與頂尖醫療資源，周邊匯聚榮總、新光、振興醫院、和信治癌中心及聯合醫院陽明院區等醫療重鎮，坐擁明星學區石牌國中、石牌國小，區域內匯集奎山高中、薇閣中學、歐洲、日僑、美國等國際學校，交通便利且生活圈完整。

▲周邊匯聚榮總、振興醫院、和信治癌中心及聯合醫院陽明院區等醫療重鎮。

然而，在繁華核心中能取得468坪規模且完整的基地，並保有低密度、安靜的居住環境，這樣的條件在台北市幾乎不可複製；谷念勝感性分享，這塊土地的整合歷經十年，從最初僅195坪的小基地，透過不斷與地主溝通，最終納入國有地及鄰近地主的土地，才成就如今近500坪的開闊基地規模，讓空間規劃有更多發揮空間，為住戶打造最優質的社區環境。

值得一提的是，谷念勝總經理是同業中難得擁有土木技師與結構技師雙證照的負責人，並親自把關旗下營造廠，從結構安全出發守護居住品質，這樣的背景讓團隊在規劃初期就能從結構安全與營造實務出發，而非僅止於美學設計，目標是為舊社區灌注全新的建築景象。針對老舊社區普遍面臨的停車困難及缺乏管理等痛點，本案特別利用基地優勢進行大範圍退縮，不僅優化了居住質感，更提升了整體的社區價值，即便近期市場環境充滿不確定性，但在北士科議題與專業結構背景的加持下，本案自去年底開賣以來銷況穩健，目前已突破五成，為石牌地區樹立安心居住的新標竿。



在安全規劃上，「昇樺知玉」導入每層樓配置日本住友制震系統，並取得耐震設計標章，制震系統能有效吸收地震能量、降低建築晃動幅度，施作最有效且價格高昂的「地中壁地質改良工法」對於高樓層或長期居住者而言，能明顯提升安全與舒適性，「這不只是結構數據，更是讓住戶真正有感的安心」。

▲「昇樺知玉」導入每層樓配置日本住友制震系統，結合學區、醫療資源與北士科產業利多。

除了結構安全，本案另一大亮點則是產品規劃，昇樺營造過去20年累積多案經驗，這次在「昇樺知玉」上最突破之處，在於將「格局效率」與「生活動線」做到最佳平衡，以26至34坪產品為例，透過開窗面與動線配置，提升採光與通風，同時強化收納機能，讓有限坪數發揮最大使用價值，讓每一坪都更好用。

市場面來看，北士科發展也是本案的重要支撐，隨著AI產業進駐，包括輝達等國際企業話題帶動，加上金仁寶、康舒等企業布局，以及中鼎、華固等開發案陸續落成，預估將創造逾3.5萬個就業機會，這代表石牌不只是成熟生活圈，更具備未來產業動能，對自住與長期置產族來說，都是穩定成長的區域。

從銷售端觀察，「昇樺知玉」購買族群也呈現鮮明輪廓，總經理谷念勝指出，目前來客以醫療相關族群與高知識背景客層為主，包括醫師、科技業、電子業工程師等客戶比例不低，這類客群在購屋時，最重視的並非單一價格，而是整體生活品質與安全規格，例如結構安全、學區、環境安靜度，都是關鍵決策因素。

學區優勢亦為本案加分重點，「昇樺知玉」位於石牌國中、國小學區內，且長年滿額，升學表現穩定，對有學齡子女的家庭具高度吸引力，不少家庭客會提前卡位學區，讓孩子能銜接優質教育資源。建築細節上特別強調「格局強」的設計理念，規劃26至34坪邊間雙採光3房，動線流暢與多面採光，讓空間感放大，特別選用日本TOTO衛浴、荷蘭Poll-tex防霾紗窗、德國Kiwi now太格疏水木地板等世界大廠建材，並預計完工後取得「銀級綠建築標章」。

在價格策略上，「昇樺知玉」以石牌核心靜巷為基礎，結合學區、醫療資源與北士科產業利多，與北士科周邊最高開價相比，每坪仍保有30至40萬元的優勢價差，配合現正推出的「訂簽 6％」優付方案，大幅降低入主北市核心的門檻，隨著產業進駐與高素質人口持續導入，該區房價具備強勁的上行空間與支撐力。

昇樺知玉

投資興建：昇樺建設股份有限公司

建築代銷：海悅機構-海悅地產開發股份有限公司

接待中心：台北市北投區承德路七段166-1號

基地位置：台北市北投區自強街5巷、承德路七段32巷

坪數規劃：26～34坪

貴賓專線：02 2828-8688

官方網站：https://go.hiyes.tw/93bvgg