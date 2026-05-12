好市多起家厝新店來了　1.4萬坪海景店開幕期曝光

記者張雅雲／高雄報導

全台首間好市多高雄店因租約到期，從前鎮區中華五路「起家厝」搬遷至亞洲新灣區80期重劃區，新址占地約1.4萬坪，將打造全台最大海景好市多。根據Costco美國官網「New Locations」最新開店時程，名單中已出現「S Kaohsiung, TW」，預計7月開幕。

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▲根據Costco美國官網「New Locations」最新開店時程，名單中已出現「S Kaohsiung, TW」，預計年7月開幕。（圖／記者張雅雲攝）

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1997年開幕的好市多高雄店，是Costco進軍台灣的第一站，開店迄今29年，被不少高雄人視為台灣好市多「起家厝」。不過因租約即將到期，賣場將從中華五路現址，搬到復興路一帶的亞灣80期重劃區，近期新址也首度掛上好市多最具辨識度的紅色招牌，倒數開幕氣氛愈來愈濃。

根據Costco美國官網「New Locations」頁面顯示，「S Kaohsiung, TW」已列入即將開幕名單，預計7月亮相，引發不少在地人熱議「終於等到了」。建照顯示，新店規劃地上4層樓，總樓地板面積約1.38萬坪、近1.4萬坪，A棟1、3層主要是賣場，2樓為辦公室、4樓為整層停車場，至於B、C2棟則以地上停車為主。

▲「S Kaohsiung, TW」已列入即將開幕名單，預計7月亮相。（圖／翻攝自好市多官網）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，亞灣原本就已有商業機能，再加入商場，確實會讓整體商業活動更熱絡，但屬於「補強」，並非翻轉型利多。目前該區以國宅與豪宅為主，國宅屋齡30年上下，包括「正勤」、「君毅」、「純邦」國宅，行情多在每坪20~25萬元，成為區域內總價相對好入手的選項。張建明認為，隨新案持續公開，國宅反而凸顯「總價門檻較低」的產品優勢，對首購與自住族群仍具吸引力。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，該區豪宅屋齡多落在5~10年，目前成交單價約每坪35~40萬元，主力以大坪數產品為主，已成高雄主要豪宅聚落。

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