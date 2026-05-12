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知名酒吧驚爆違建又擾民　北市府3度要求業者不甩將強拆

高空酒吧La Sommet華山之巔在網路爆紅，卻被人檢舉是大違建。（翻攝La Sommet臉書廣告影片）

圖文／鏡週刊

位於台北華山藝文特區的高空酒吧La Sommet華山之巔，擁有無敵夜景，加上明星加持，開幕不久就在網路爆紅，一位難求。但本刊接獲投訴，指酒吧今年一月有人跳樓、鬧出人命，酒客夜夜笙歌相當擾鄰，甚至還是大違建，去年8月就遭檢舉，台北市府三度要求拆除，但業者不甩，一拖再拖，違建至今依然存在。住戶認為，市府放任特權酒吧違建營業，不僅危及消費者安全，也讓鄰里飽受噪音霸凌，令人無法接受。

違建酒吧耍特權／知名酒吧驚爆違建又擾民　北市府3度要求業者不甩將強拆

▲業者砸千萬元裝潢，但從吧台到隔間板，甚至天花板都是違建。（讀者提供）

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「環境如此墮落，誰敢在台北市生小孩？」鄰近住戶Ａ先生氣憤地說，酒吧開幕後，居民不斷承受噪音帶來的「震撼」，小孩無法入眠，大人產生幻聽，有鄰居打1999陳情，環保局不挑熱門時段稽查，而是選在酒客還沒上門的冷門時段檢測音量，結果全在合理範圍，僅勸導業者注意音量控管，就此結案。

同樣飽受噪音困擾的Ｂ小姐表示，環保局態度消極，建議她報警處理，她卻目擊警方上門勸導，幾分鐘就離開，警察前腳剛走，業者又將音樂開到最大、放任酒客嗨到爆炸，根本把勸導當耳邊風，公權力蕩然無存。

違建酒吧耍特權／知名酒吧驚爆違建又擾民　北市府3度要求業者不甩將強拆

▲台北市建管處勘查後，確認酒吧的違建超過60坪。（讀者提供）

此外，Ｂ小姐發現酒吧的消防設備不合格，她向消防局檢舉，結果消防局回函表示，曾於去年9月11日、12日、16日，三次派員前往稽查，但「現場大門深鎖，無法進入檢查」，草草結案。Ｂ小姐無法接受，她再打1999專線申訴，事後又收到消防局回函，表示去年9月30日派員前往，但現場樓梯間及屋頂平台「均未發現有營業」，再次打發Ｂ小姐。

更誇張的是，Ｂ小姐後來又檢舉位於頂樓的酒吧是違建，建管處勘查後，確認店內從吧台到隔間板，甚至連窗台、天花板都是違建，面積超過60坪，已經違反《建築法》規定，應拆除，都發局也在去年12月9日、26日，要求自行拆除，但是業者不甩，還頻頻出招、一再拖延，違建至今依然存在。

違建酒吧耍特權／知名酒吧驚爆違建又擾民　北市府3度要求業者不甩將強拆

▲酒吧早就被認定是違建，但至今仍屹立不搖。（讀者提供）

Ａ先生及Ｂ小姐痛批，違建酒吧鬧出人命沒人追究，即便市府下令強拆，業者也不甩，這不是特權？什麼才是特權？更值得注意的是，下個月即將有新飯店在同棟大樓四到六樓開幕營業，飯店位於違建下方，如果發生火災或其他意外事件，恐影響逃生動線，提醒北市府不可輕忽，否則難辭其咎。

建管處回應：違建6月強制拆除

建管處表示，已依法兩度令業者限期拆除，惟業者仍未改善，經違建爭議處理委員會審議後，將於6月26日執行強制拆除。

針對消防安全設施問題，消防局已於去年11月21日開立限期改善通知單，並分別於12月4日（消防設備、防焰物品）及今年1月9日（防火管理）複查；今年4月29日也至該場所，進行年度消防安全設備檢修申報專業性複查，檢查結果均合格。

至於民眾陳情噪音一事，環保局於去年12月底至今年4月底陸續接獲民眾陳情，已前往稽查13次、會同陳情人於現場常察5次，但均未查有違反噪音管制法相關情事。環保局指出，稽查大隊為24小時輪值受理陳情，民眾並得視實際受影響情形，與稽查人員預約時段會同量測，不會有「無法配合時間作業」情況發生。


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違建酒吧耍特權1／環保局稽查酒吧噪音13次　居民不滿查不到違規
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關鍵字：鏡週刊違建酒吧

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