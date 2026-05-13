陶朱隱園藏「祕境」外人根本看不到　Joeman開箱驚嘆

▲一戶12億！陶朱隱園開箱！《Joe是要看房》 ep.61【Joeman】。（圖／翻攝YouTube／Joeman，下同）

記者葉國吏／綜合報導

信義區哥吉拉「陶朱隱園」內部大公開！網紅Joeman在眾人敲碗之下終於前往「陶朱隱園」開箱內部豪華裝潢。Joeman發現內部設計不僅相當讓人難以抗拒，就連風水的細節都相當重視，內部還藏有外圍根本看不到的「世外桃源」。

YouTube頻道「Joeman」上傳最新影片「一戶12億！陶朱隱園開箱！《Joe是要看房》 ep.61【Joeman】」，這座被CNN評選為全球9大新城市地標、Discovery專門拍攝紀錄片的建築，過去大家對它的印象總定格在一戶十幾億的售價。Joeman這次開箱將從建築理念、外觀結構到格局裝潢，全面揭開這座「信義哥吉拉」旋轉藝術住宅的神祕面紗。

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生態庭園藏十米瀑布

Joeman走進陶朱隱園，最令人驚豔的是其生態庭園，植栽超過兩萬株，且聘請樹木醫師針對台灣氣候挑選適合種類。最特別的是園內藏有一個高低差達10米的瀑布，環繞整座建物，且因地形略為向下，從外圍路過根本看不出這處世外桃源，池中甚至養著身價上百萬的錦鯉，營造出大隱隱於世的森林感。

陶朱隱園基地面積達2400多坪，建築體大幅退縮，將接近2000坪的空間讓給庭園。整棟建物以大樹為核心發想，一樓大廳如同樹根，採圓形環繞設計，天花板瓊頂搭配藝術品呼應「筆墨紙硯」的文房四寶理念，透過大面積玻璃採光，將窗外綠意與瀑布美景盡收眼底。

超跑電梯直達家門口

針對頂級富豪重視的隱私與便利性，陶朱隱園設有第二門廳。地下一樓的穹頂由師傅手剪馬賽克拼貼一年多才完工，呈現地標教堂般的精緻感。這裡更隱藏了傳說中的「超跑電梯」，長6.2米、寬2.6米，除了加長型勞斯萊斯外，連救護車與全尺寸鋼琴都能輕鬆載運。

超跑電梯承重高達4.5噸，是普通電梯的6到8倍。這項設計讓住戶能將愛車直接停在自家玄關，每一季都能隨心更換展示的超跑。地下一樓的公設同樣精彩，梯廳壁面選用越南檜木呼應樹幹，搭配不規則曲面的年輪線條；泳池區則緊鄰大瀑布，陽光灑落時呈現夢幻的Tiffany綠光澤。

變形家具展現極致科技

室內空間採無柱化設計，給予屋主最高度的裝潢自由。以此次開箱的食品屋為例，玄關大到能擺放全尺寸鋼琴與私人酒吧。最酷的是餐廳門片具備電動變形功能，能根據社交需求切換動線，關閉時形成私密包廂，開啟時則與客廳、廚房串連。

廚具選用義大利進口，其中最特別的是手勢控制自動升降水龍頭，科技感十足。客廳電視牆同樣大有玄關，不用時是一幅畫作，升起後可容納120吋電視。主臥室則利用降板空間安置升降電視與隱密收納，展現出既是大氣招待所，又是極具機能性的私人博物館氛圍。

停機坪預見飛行生活

陶朱隱園頂樓空間，擁有全台唯一的私人住宅停機坪，雖然受限法規尚未能常態起降，但已超前部屬未來電動飛行器的生活可能性。頂樓地面甚至具備放水功能，能在水面倒映信義區天際線與101美景，視覺效果極度震撼，而且還有水池、風水細節也是相當重視。

Joeman認為，陶朱隱園桃竹影園不僅是一座建築，更像是一個巨大的垂直森林藝術品。每層樓旋轉4.5度的設計，讓住戶擁有約50坪的環繞陽台，能種植七株大樹並設置私人小瀑布。全案僅40戶，每戶土地持份高達60幾坪。這座要存世千年的建築，確實以其獨特的耐震標準與工藝，在台灣建築史上寫下了驚人的一頁。