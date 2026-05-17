首購救星？　高雄中古屋「總價下修」2區年減百萬

▲高雄市2025年中古大樓平均鑑估總價為1124萬元，較2024年小幅下滑約2%。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄房價跌了？在貸款緊縮下，高雄中古大樓購屋門檻罕見出現鬆動。房仲集團統計金融聯徵中心新增房貸資料，去年中古大樓平均鑑估總價為1124萬元，較2024年下滑約2%，其中新興、前金等區跌幅最明顯，平均總價年減逾百萬元，成為「千萬有找」購屋區。

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台灣房屋集團統計金融聯徵中心新增房貸資料，高雄市2025年中古大樓平均鑑估總價為1124萬元，較2024年小幅下滑約2%，14個主要行政區中，超過半數行政區中古大樓平均購屋總價出現下修，其中以新興區、橋頭區、前金區修正幅度最大，跌幅均超過1成。新興區平均總價已回落至約900萬元，前金區也同步跌回千萬元內水位。

不過，在這波盤整中，仍有區域逆勢抗跌。統計顯示，鹽埕區中古大樓平均購屋總價，從2024年的744萬元，提高至2025年的929萬元，逼近千萬元大關；苓雅區表現也相對穩定，甚至出現「越買越大間」趨勢。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄中古大樓平均購屋總價出現小幅回落，並不代表房價全面變便宜，而是市場進入修正盤整期。尤其2025年景氣收斂，加上銀行貸款條件趨嚴，買方預算轉趨保守，高總價產品去化速度明顯放緩，部分屋主讓利意願提升，因此反映在成交總價修正。

▲高雄各區中古大樓坪均總價。資料來源：台灣房屋集團趨勢中心、財團法人金融聯徵中心。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

李家妮指出，除了價格因素，各區平均購屋坪數也幾乎全面縮水，連帶拉低平均購屋總價，形成「坪數變小、總價下降，但單價未必修正」的市場現象。像是新興、前金等傳統核心區，近年受精品小宅、高單價產品帶動，中古市場補漲明顯，但房價墊高後，購屋族逐漸轉向低坪數產品，市場也開始回歸理性。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，至於鹽埕區、苓雅區生活機能成熟，新案供給相對有限，住宅市場仍以中古屋為主，因此在整體房市修正階段，中古市場反而展現較強抗跌性。

住商機構高屏澎區協理林祺博分析，目前房市已從前幾年的全面追價，轉向「總價時代」，貸款成數與每月還款壓力成為購屋族最在意的關鍵。即便部分區域單價仍維持高檔，但只要總價超出買方負擔，成交速度就會明顯放慢，寧願買小一點，也要把總價壓回千萬元內，或轉往屋齡較高、總價較低的產品，讓成交總價落在可貸、可負擔範圍內。

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