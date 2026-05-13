沒人氣！　「全國最大室內夜市」月開190萬徵攤商

記者陳筱惠／台中報導

豐原「八方夜市」昔日號稱全國最大的室內夜市，2022年開幕時還找歌手助陣，豈料，2024年後，減少營業時間，最後只剩市集，近期在網路平台開出190萬元月租金招租，專家認為若要真正活化，恐怕不只是招商問題，而是需重新思考整體街廓與商業模式。

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▲豐原「八方夜市」昔日號稱全國最大的室內夜市，如今開出190萬元招租。（圖／記者陳筱惠攝）

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2022年8月豐原太平洋夜市因為租約到期，結束營業，部分攤位轉戰八方夜市，同年9月盛大開幕，全盛時期有約250攤，夜市佔地6600坪、建物面積2200坪，吃喝玩樂都有，還有地下停車場，停車便利。豈料，2024年後，減少營業時間，最後只剩市集，如今開出190萬元月租金招租。

以190萬元月租拆算，每坪土地價格租金287元、建物單價863元，有巢氏房屋豐原中正潤元加盟店經理周建中認為：「行情可以說相對便宜，但該土地為台中市政府持有，為早期規劃的市場用地，當初政府原本希望藉由此基地，整合圓環東路周邊攤販、黃昏市場與果菜批發市場機能，打造新的市場聚落，但後續因生活動線、人口聚集與消費習慣等因素，整合計畫未能真正落實。」

在地房仲涂萬金則直言：「最大的問題就是沒有特色！回歸到人口數、地點來看，只靠當地人來支撐，即便租金很便宜，但經濟效益達不到，整體規劃沒有特色，從一開始就沒有形成非去不可的理由。」

▲豐原本地既有商圈早就形成，攤販與消費者還是習慣留在原本的區域。（圖／記者陳筱惠攝）

涂萬金補充：「夜市最重要的是聚客力，但『八方夜市』無論在空間氛圍、攤商品項或整體體驗上，都沒有建立出鮮明記憶點，加上建築本體屬於包覆式設計，外圍又多為空地，導致整體商業氣氛難以形成。」

在地民眾也反映，相較於傳統夜市開放式、邊走邊吃的氛圍，「八方夜市」更像「被包在建築裡的夜市」，缺乏逛街感與熱鬧感，去過一次就沒興趣了。

對於「八方夜市」未來是否還有翻身機會，市場普遍認為，除非有大型品牌業者整體進駐，並進行大規模硬體與商業模式重整，否則單靠重新招商，恐怕難以扭轉現況。

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▲在地專家認為除非有大型品牌業者整體進駐，並進行大規模硬體與商業模式重整，否則單靠重新招商，恐怕難以扭轉現況。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）