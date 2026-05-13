「知名脊椎診所」舊址換人租　傳醫療產業斥7200萬包棟10年

記者張雅雲／高雄報導

南高有店面空租撐不住，降價求租客，但「活力得脊椎外科診所」舊址卻逆勢租出每月60萬元，創苓雅區2年來租金總價新高。根據租賃實登揭露，新租客年捧720萬元，一簽就是10年長約，信義房屋專家表示，該區店面租金單價約800~1000元。

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▲「活力得脊椎外科診所」舊址逆勢租出每月60萬元，創苓雅區2年來租金總價新高。（圖／記者張雅雲攝）

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「活力得脊椎外科診所」舊址位於苓雅區青年二路，2015年開幕，主打脊椎專科型醫療體系的一條龍服務，在高雄知名度相當高，該診所半年前搬遷至四維路繼續營業後，舊址近期出現新租客承租。

根據租賃實登顯示，該大樓為地上6樓建物，坪數585.56坪，3月以每月60萬元出租，租期從3月至2036年5月，約為10年，為苓雅區近2年租金新高。據查，屋主為高雄自然人，在地仲介透露，活力得前租客為「聖和醫院」，新租客研判也是醫療相關產業。

▲「活力得脊椎外科診所」舊址位於苓雅區青年二路，2015年開幕，半年前搬遷至四維路繼續營業。（圖／翻攝自Google Maps）

信義房屋成功漢神店專案經理許育綺表示，青年二路沿線店面以透天店面、樓店為主，主流坪數約落在200~300坪，但該案規模達600~700坪等級，雖然可承接的產業類型相對有限，但一旦遇到符合需求的租客進場，租金總價自然容易墊高。目前沿線店面單坪租金行情約800~1000元。

許育綺分析，這類物件用途相對特殊，未必適合一般零售業，不過該案原本就是診所使用，已具備醫療空間規劃與合格設計，包含動線、消防、給排水等條件，新租客若是具醫療背景，可省下大量重新裝修與申請時間，因此更具承租誘因。

▲青年二路大樓租金小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

大型醫療產業願意長期卡位，也反映南高成熟商圈具穩定人流與居住需求。許育綺表示，該區屬南高雄蛋黃區，為早期發展成熟商圈，生活機能完整，中古屋交易量穩定，周邊住宅市場以屋齡5~10年大樓最受歡迎，主力產品為2~3房，單價約38~45萬元。

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