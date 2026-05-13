「陶朱隱園」再傳成交！　神秘劉女7.5億拿3樓「單價跌破300萬」

▲知名網紅Joeman才剛開箱的旋轉豪宅「陶朱隱園」，再度出現實價揭露交易紀錄。（圖／記者項瀚攝）
記者陳筱惠／綜合報導
「陶朱隱園」再現交易紀錄，3樓戶去年8月13日以總價7.5億元售出。拆算成交單價，則讓外界跌破眼鏡，每坪竟跌破300萬元！
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據台北地政雲資訊，「陶朱隱園」成交的3樓戶，總坪數約346.92坪（含5個車位），拆算成交單價約242萬元，跌出300萬元俱樂部。對比去年底實價揭露的17樓戶，成交總價達11.1億元、換算單價約364萬元，3樓雖位處低樓層，但每坪價差超過百萬元。
據了解3樓戶原持有者為地主戶亞太工商聯，對於交易細節，中工方面僅低調回應，表示相關細節仍需向地主端確認。
▲3樓戶以總價約7.5億元成交，外界則對於單價跌破300萬元感到驚訝。（圖／記者項瀚攝）
而買方究竟是哪位神秘富豪？對照地籍謄本，買方為劉女，來自原高雄縣人（2010年高雄縣市才合併）、目前地址登記於大安區忠孝東路三段。
「陶朱隱園」2筆揭露戶價差為何如此分歧？《住展雜誌》發言人陳炳辰分析：「『陶朱隱園』有其稀缺性，但單價跌破300萬元實屬意外。尤其在超高端豪宅市場，短期內難以用單一價格趨勢概括，但可以確定的是，這類指標豪宅不再單純依賴開價或品牌光環撐盤，而是更回到實用性與稀缺條件重新定價。」
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