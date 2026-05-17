1組密碼全棟通用？　台中女租客嚇到搬家

▲台中北屯區一名女子近日在社群平台發文控訴，與男友租屋期間，凌晨竟遭陌生男子闖入住處，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

台中北屯區一名女子近日在社群平台發文控訴，與男友租屋期間，凌晨竟遭陌生男子闖入住處，事後更查出整棟出租套房疑似共用同一組「萬用密碼」，讓她崩潰直呼：「這地方還能住人嗎？」目前已報警並提出告訴，引發網友熱議租屋安全問題。

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女子表示，凌晨4時，當時她與男友正在睡覺，突然被房內異音驚醒，下一秒竟發現房門已被打開，一名陌生男子正準備離開房間，當場嚇壞兩人。

她指出，當下立即質問對方「為什麼會在房間裡？」沒想到男子卻回應：「房東幫我開門的，我是403住戶。」女子透露，該棟出租大樓實際共有7層樓，且電梯需感應磁扣才能抵達對應樓層。不過監視器畫面顯示，男子當晚是從樓梯一路步行至事發樓層，並在門口輸入一次密碼後直接開門進入。

▲遭人闖入的租客事後更查出整棟出租套房疑似共用同一組「萬用密碼」，讓她崩潰，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

更讓她無法接受的是，自家門口明明擺放鞋子、貼有春聯，與男子住處外觀明顯不同，但對方仍直接闖入，甚至摸黑使用手機手電筒照明。事後檢查屋內狀況，發現廁所門遭打開，馬桶疑似被使用過卻未沖水，地面還留有尿漬，洗手台也出現不明污漬，讓她感到極度噁心與恐懼。

事件曝光後，女子與房東、房仲調閱監視器，進一步發現，原來該名男子去年曾因忘記帶磁扣，向房東索取一組「臨時密碼」，而該組密碼竟可直接開啟其他租客房門。更有其他住戶透露，自己過去忘記密碼時，房東提供的也是同一組號碼，等同整棟住戶共用「萬用密碼」。

女子質疑，這類密碼原本應僅限管理者使用，如今卻流入租客手中，「今天只是進來上廁所，下一次會不會拿刀進來，誰能保證？」她表示，事件發生後已立即收拾行李搬離住處，並正式報警提告，希望透過自身遭遇提醒外租族提高警覺，也呼籲房東及管理單位重視電子門鎖安全機制，避免類似事件再次發生。

▲業者表示現在比較大型的包租代管業者為了杜絕誤闖的誤會，會採用一個『通通鎖』系統，在雲端、遠端就能控制門的系統權限，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，租賃管理業者聽聞也大吃一驚，愛租屋執行長李婕絲說明：「以密碼鎖來說，在建置時會有2個權限，一個是系統設定的主密碼，另一個是房客使用的密碼權限，主密碼（也就是事件中可能出現的萬用密碼）是不可能給房客的，主密碼的用途主要是租客在租屋處發生事件例如搶救、或是緊急事件，房東才會使用。」

李婕絲說：「若租客忘記密碼鎖，現在比較大型的包租代管業者為了杜絕誤闖的誤會，會採用一個『通通鎖』系統，在雲端、遠端就能控制門的系統權限，可以直接改一次性密碼給租客，但說實在話這需要建置成本，一扇門就要5000元的成本，建置與管理費用還不算在內。小型、個人型房東大多不願意建構。」

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