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慶旺建設16屆誠信建商獲獎肯定！「不蓋商品只蓋良心」用結構與細節實踐家的承諾

▲▼建商,慶旺建設,誠信,家,建築,中都,濕地,公園,美都高峰會。（圖／翻攝自影片）

▲慶旺建設深信「家是良心與承諾的累積」，長期重視自住需求與建築品質，透過嚴謹施工把關，實踐對家的承諾。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

在房地產市場充滿不確定性的當下，購屋者對於「家」的期待，已不再只是建築本身，更包含對誠信與品質的高度信賴。

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根據台灣誠信品牌認證委員會最新統計，全台一萬多家建商中，僅約50家能通過嚴苛審核獲得「誠信建商」殊榮；其中，指標品牌「慶旺建設」憑藉16屆的認證紀錄，展現其在誠信經營、財務穩健與建築品質上的長期累積，更透過獨特的建築工法，實踐其對居住者的長期承諾。

嚴苛篩選誠信建商：全台僅15家連續6年以上獲獎

台灣誠信品牌認證委員會執行長馮智能指出，誠信建商的評選機制極為嚴格，業者資本額須達2,500萬的基本門檻，近五年的銷售表現也需達到一定規模；同時，建商必須維持客訴零重大糾紛，且不得有違反公平交易法的紀錄。馮智能強調，去年入選的40幾家建商中，能連續6年以上獲獎的僅剩15家，而慶旺建設能累積16屆的紀錄，在業界實屬罕見，已成為消費者辨識品牌穩定度與信譽的重要指標。

▲▼建商,慶旺建設,誠信,家,建築,中都,濕地,公園,美都高峰會。（圖／翻攝自影片）

▲▼建商,慶旺建設,誠信,家,建築,中都,濕地,公園,美都高峰會。（圖／翻攝自影片）

▲▼建商,慶旺建設,誠信,家,建築,中都,濕地,公園,美都高峰會。（圖／翻攝自影片）

家，需要誠信與時間累積：先建後售的避險關鍵

消費者文教基金會董事張欣民教授分析，在當前房市面臨缺工、缺料雙重挑戰，甚至傳出爛尾樓風險的背景下，消費者的購屋信心正面臨考驗。該如何挑選一家好的建設公司？消費者的自保之道首重觀察建商的財務體質與銷售模式。張欣民建議優先選擇「先建後售」產品，因為這代表建商具備較穩健的財務基礎與資金調度能力，不必依賴預售階段的資金槓桿，對於保障消費者權益具有實質意義。

▲▼建商,慶旺建設,誠信,家,建築,中都,濕地,公園,美都高峰會。（圖／翻攝自影片）

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對於慶旺建設而言，「家」的概念並非單純的商品。慶旺建設特助黃韋閔受訪時感性表示：「房子可以被快速建造，但一個『家』更需要誠信與時間去累積。」慶旺深信，真正重要的從來不是房子本身，而是背後的良心與承諾，因為家是人一生中最重要的選擇；這份理念體現在慶旺不操作投資型產品，而是深耕自住市場，致力於讓住的人安心。

▲▼建商,慶旺建設,誠信,家,建築,中都,濕地,公園,美都高峰會。（圖／翻攝自影片）

堅強的建築技術：九宮格工法與專任技師現場把關

慶旺建設將對家的守護落實於建築結構細節中。特助黃韋閔解析，慶旺採用「九宮格結構」設計，透過對稱佈局提升建物整體的穩定度與耐震性能。此外，為確保施工品質，慶旺落實「每個工地皆有專任結構技師駐點」制度。

黃韋閔特助強調，這份對結構安全的重視，正是為了讓居住空間具備長久安居的基礎，給予住戶一份實質的安心。

▲▼建商,慶旺建設,誠信,家,建築,中都,濕地,公園,美都高峰會。（圖／翻攝自影片）

居住品質細節：超越標準的舒適生活感

慶旺建設也相信，一座建築、一個家的真正價值不僅是在完工被看見的那一刻，更是住進去之後的每一天；為此在室內規劃上，慶旺展現出極致的職人細節，包括：

隔音升級：政府法規標準為17分貝，慶旺隔音則可達到19至21分貝，為繁華都市中的住戶保留寧靜。

光風循環：堅持天井設計與三面採光，並落實衛浴全開窗，讓自然採光與通風成為質感生活標配。

舒壓空間：視條件將室內樓高提升至3米4甚至3米6，大幅緩解居住壓迫感。

▲▼建商,慶旺建設,誠信,家,建築,中都,濕地,公園,美都高峰會。（圖／翻攝自影片）

展望未來：中都濕地公園新案「美都高峰會」

慶旺建設持續將建築與自然環境融合，特助黃韋閔透露，即將推出的指標案「美都高峰會」，選址於高雄中都重劃區3萬8,000坪濕地公園旁；該案強調「出門即公園、開窗即景觀」，希望在市中心為自住族群提供一個能與自然共生、永續安心的避風港。

▲▼建商,慶旺建設,誠信,家,建築,中都,濕地,公園,美都高峰會。（圖／翻攝自影片）

從誠信建商認證到駐點技師的嚴格把關，慶旺建設正以實際行動證明，好的建築不只是工藝與品質的展現，更是對「家」這份承諾的終身守護。

▲▼建商,慶旺建設,誠信,家,建築,中都,濕地,公園,美都高峰會。（圖／翻攝自影片）

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關鍵字：建商慶旺建設誠信建築中都濕地公園美都高峰會

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