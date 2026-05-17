北市3億都更豪宅流標　國產署擬修法「租期拉長到20年」

▲國產署打算把都更分回宅標租期限，從現在最長5年拉長到20年。北市大安區「台北星鑽」3度流標後改租仍沒人投標。（圖／記者項瀚攝）



記者董美琪／綜合報導

近年財政部國產署透過房地標租方式，活化參與都市更新後分回的國有房地，但因現行租期最長僅5年，影響市場投標意願。國產署官員表示，未來規劃將出租期限延長至最長20年，盼提高潛在承租人參與意願，相關修正草案待行政院審議發布後，目標於今年下半年重新推出先前未標脫的都更分回宅。

近年房價攀升，國產署辦理都更分回住宅標售時，部分高總價物件銷售情況不如預期。官員指出，部分大坪數、高價格房地多次流標，例如位於台北市大安區、先前標售底價約3億至4億元的「台北星鑽」，歷經3次流標後改採房地標租方式辦理，但仍無人投標。

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官員分析，現行一般房地標租租期最長5年，對承租人而言，除難以攤提裝修與營運成本外，租期屆滿後若重新辦理標租，也可能面臨租金遭拉高、優先承租權受影響等風險，因此降低投標意願。

為改善相關問題，財政部於去年9月預告修正「國有非公用不動產出租管理辦法」部分條文草案，參考文化資產標租續租制度，擬刪除租期屆滿前須重新標租的相關規定，並增訂在出租機關同意下可換約續租、以3次為限。依規劃計算，租期有機會從原本最長5年延長至20年。

此外，修正草案也同步調整房地包租規定，未來承租人於租約到期後若有續租需求，也可在一定條件下換約續租，最多3次，以統一相關制度規範。

官員表示，目前草案預告期已結束，後續待行政院完成審議與發布後，國產署將力拚於今年下半年重新推出過去未標脫的都更分回宅，藉此提升國有非公用不動產使用效益。