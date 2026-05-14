囤房稅2.0害到北漂族！　「月薪三分之二」給房東

▲房租與生活成本年年攀升，北漂族小蔡努力工作仍難以在台北真正存下錢。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「囤房稅2.0」上路第二年了，原想提高房東持有成本逼出空屋，增加供給替租屋市場降溫，但現實情況卻與政策目標背道而馳。現在正值5月報稅季，不只房東喊成本增加順勢掀一波漲租潮，大台北地區的租屋市場更進入「搶房時代」，甚至出現20組租客同時看房、抽籤簽約的情況，北漂族苦不堪言直喊「難以生存」。

一名在台北市租房7年的北漂族小蔡（化名）無奈表示，自己的薪資漲幅根本追不上房租漲幅，像2025年房東曾一口氣漲新台幣2,000元房租，加上夏季電費每度高達7元，即使常往外頭跑，每月電費仍動輒破千元，光是基本居住開銷，每月就逼近2萬元。

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▲房仲業者觀察，隨著報稅季與持有成本增加，不少房東再度調漲租金。

她提及，自己從大學一路租屋到現在畢業兩年多，能明顯感受到台北房租持續上漲。為了配合工作需求，也希望遠在南部的父母安心，繼而選擇在台北東區租下一間約7坪、木板輕隔間套房，即便房東常提不合理要求，礙於台北租屋市場激烈，哪怕不合法、不合理也只能摸摸鼻子認了。

「現在光是居住的基本費用，就占掉近月薪三分之二。」她嘆氣道，即便每天努力上班、加班，仍難以在台北真正獨立生活，不僅存不到錢，生活上還需要父母接濟。像她一樣苦扛租金的租屋族並非少數，光是2020年主計總處普查就顯示台灣租屋人口約245萬人，專家推估疫情後更已突破300萬租客。

▲5月報稅季到來，囤房稅2.0邁入第二年，外界關注房東持有成本增加是否再度推升租金。

租屋市場究竟有多熱？房仲侯昕彤指出，近期已有不少房東因報稅而萌生漲租念頭。隨著畢業季、轉職潮到來，4月起租屋市場開始快速升溫，租客遠比房東多，「現在很多房子只帶看一次就成交。」他估計，與去年同期相比，大台北地區房東漲租幅度至少5％，而背後原因，多數仍集中在持有成本增加。

侯昕彤解釋，雙北老屋比例高，修繕動輒數十萬元，從水電、管線到廁所、地板工程，幾乎樣樣都漲，再加上通膨、利率等壓力，「房東不太可能自己吸收，最後一定會反映在租金上。」

租屋市場已經進入「搶房時代」。包租代管業者李松濱說：「現在好房子都是用搶的，租房竟像搶購預售屋！」他透露，近期有物件一次出現20組客人同時看房，最後還得現場抽籤再簽約。

李松濱認為，近期房東漲租原因，除了受到通貨膨脹與修繕成本影響，也與對政策變動的「應激反應」有關，因為房東擔心政府查稅大刀一砍，過去5至7年的租金稅負都得吐出來，依此為說帖再漲一波租金。此外，多數房東釋出租賃市場只是過渡期，最終目的仍是賣房；而現行制度下，若賣房前一年符合「自住」等限定條件，可適用較優惠的房地合一稅稅率與免稅額；如今租賃資訊需更透明向政府申報，也讓部分屋主認為賣房享優稅計畫會被出租「絆」住，這些成本與風險，正一步步轉嫁到租客身上。

李松濱坦言，市場驚魂未定之下租金短期難降，但房東逐漸適應新的稅務申報制度後，整體租金漲幅將「熄火」，明（2027）年租金有望趨於趨緩。

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