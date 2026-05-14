囤房稅2.0轉嫁給房客　專家提2策逼空屋

▲台灣2025年上半年低度用電住宅逾98萬戶，其中都會區閒置宅數排名靠前。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

囤房稅2.0開徵第二年，政府喊出透過提高空屋房東持有成本釋出空屋增加租屋市場供給，但隨著報稅季到來，不少房東因稅負、修繕與利率成本增加，再度掀起漲租潮。專家直言，現行制度「棒子不夠痛、蘿蔔不夠大」，空屋持有成本仍偏低，加上房東對惡意租客、稅務申報及未來售屋限制的疑慮未解，讓大量空房仍晾在市場外，不妨依照地區額外課徵「空屋稅」或「促進住宅使用稅」等逼出空屋。

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▲近期熱門租屋物件常出現多人同時看房，甚至需抽籤決定承租人。

「現在好房子都是用搶的！租房竟像搶購預售屋。」包租代管業者李松濱說，近期有物件一次出現20組客人同時看房，最後還得現場抽籤再簽約。

與此同時，內政部公布2025年上半年全台低度使用（用電）住宅統計，全台上半年低度用電住宅逾98萬戶逼近七位數！各縣市中以新北市低度使用住宅數最多，高雄市居次、台中市第三，3縣市低度使用住宅數量皆突破10萬宅，顯示都會區仍存在一定規模的閒置住宅。

Our都市改革組織政策研究員廖庭輝（洛書）直言，許多房東其實不是單純「想囤房」，而是對出租這件事本身存在高度疑慮，對不少屋主而言，房屋真正賺錢的不是租金，而是未來房價上漲的增值空間，「租兩、三年賺的錢，可能還不如房價漲兩、三個月。」也因此不少人認為「把房子拿出去出租，反而在稅制上吃虧」。

除此之外，房東對於惡質租客的恐懼，也成為市場遲遲無法正常釋出的原因之一。李松濱解釋，若遇到優質租客當然沒有問題，但若碰到欠租、破壞房屋，甚至拒絕搬離的高風險房客，對資產造成的損失，就可能遠高於租金收益。

廖庭輝則攤開數據估算，囤房稅2.0上路後，多屋族每多持有一間房，每年增加的稅負約落在新台幣3,500-6,200元之間。他認為，目前機制的失靈存在兩大問題，第一是「棒子（懲罰）不夠有力」，也就是空屋持有成本仍偏低，房屋空著其實「沒有什麼差」；第二則是「蘿蔔（獎勵）不夠誘人」，即便政府透過囤房稅2.0希望鼓勵出租，但在租賃保障、稅務誘因及風險分擔等配套上，不足以提高屋主出租意願。

廖庭輝坦言，現行囤房稅2.0在《房屋稅條例》規範下，效果與稅率設計恐怕已接近極限，「不太可能再往上加」，若政府希望進一步促使空屋釋出，應採「中央稅」概念，另行設計針對空屋使用狀態的稅制，而非僅依靠現有房屋稅調整。他舉例，過去土地增值稅屬地方稅，但後來的房地合一稅則改由中央課徵，未來也可比照模式，在既有房屋稅之外，由中央額外課徵「空屋稅」或「促進住宅使用稅」等稅目。

廖庭輝續指「空屋稅」等新稅目可與現行稅制並行，現在的房屋持有者本須繳納房屋稅，若房屋長期空置中央可再加徵一筆較高額稅負；反之，若屋主願意合法出租、並讓政府掌握租賃狀況，則可免除這項額外稅負。他透露，相關構想其實早在約3年前的「空屋論壇」中，就曾邀集朝野各黨立委討論，立法院目前應仍有相關版本草案，但尚未正式排案審查。

▲立委呼籲中央建立清楚、合理的空屋認定標準。

國民黨立委羅廷瑋則認為，未來若要推動「空屋稅」或「促進住宅使用稅」，方向可以討論，但必須謹慎設計。他指出，台灣空屋成因複雜，包含繼承共有、老屋待修、產權爭議等情況，不能一概視為惡意囤房，中央應先建立清楚、合理的空屋認定標準，避免誤傷一般民眾。

對於外界質疑囤房稅2.0恐帶動漲租潮，羅廷瑋也坦言，若稅制只提高持有成本，卻未同步搭配租賃供給、包租代管、公益出租及租金資訊透明等配套，確實可能讓部分成本轉嫁到租客身上。他呼籲，政府下一階段不應只看稅收增加，而應觀察空屋是否真正釋出、租賃供給有無增加，以及租金是否被不合理推升，並給予合法出租、誠實申報的守法房東更多誘因，同時針對長期空置卻未使用的住宅「對症下藥」。

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