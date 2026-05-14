馬偕醫院25億天價買地！　被疑帶頭炒地皮

▲馬偕醫院去年以25億元天價買下北市中山北路三段2筆土地，預計作為新分院之用。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

馬偕醫院為了拓展醫療市場，董事會在去年2月拍板決議購買中山北路三段2筆土地，以每坪765萬元、總價25億元天價成交，知情人士Ａ先生向本刊透露，院方預計將部分自費單位遷到新址，不過，有不動產公司鑑價該地段，估算單坪約僅670萬至710萬元價值，內部也出現醫院砸大錢成了冤大頭，恐怕還有帶頭炒地皮的疑慮，議論紛紛。

Ａ先生表示，馬偕董事會以突破醫院發展極限、拓展醫療市場為由，計畫將醫美中心、生殖醫學中心等自費門診單位遷出，緩解臨床空間不足問題，去年2月便看上距離台北馬偕僅850公尺的2筆土地，也就是中山北路三段33號、37號土地及地上物，合計共約331坪，議價後以25億元成交，並計畫砸下超過8億元自地自建裝修成本，但交易完成至今已逾1年，仍尚未啟建或規劃。

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Ａ先生指出，根據不動產公司鑑價，該地段有飛航限高，容積使用率無法達到最大值，估算單坪僅約670萬至710萬元，意指馬偕每坪至少多花了55萬元、總價多了超過2億元購入；內部質疑，現政府推動「三班護病比」，馬偕醫護人員本來就不夠，在人手不足的情況下，砸大錢拓展分院是否真有必要？更擔心等到新分院蓋好，也會面臨沒有足夠醫護人員進駐的窘況，「未來恐淪為蚊子館。」

另名內部人士Ｂ先生則表示，馬偕是財團法人組織，購地決策應透過各方鑑價，找尋最大效益，但此次交易已超過市價太多，不但影響馬偕社會公益形象外，也讓外界出現馬偕帶頭助長高房價、炒地皮的負面觀感；除此之外，院內還盛傳此筆土地交易是因馬偕醫院董事長蕭聰穎3月卸任，趁卸任前主導購地，耳語不斷，Ｂ先生認為董事會應審慎處置，也建議權責單位必要時介入調查。



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