寶咖咖拚了！　7.6億無貸款買單元四精華地「區段最貴」

▲寶佳機構，再度以現金實力震撼市場，購入單元四1047.41坪、單價73萬、總價7.646億元土地。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

有「寶咖咖」之稱的寶佳機構，再度以現金實力震撼市場。位於單元四重劃區出現近期最高總價交易，經查寶佳以自然人名義購入1047.41坪、單價73萬、總價7.646億元土地，在地土開透露，應為寶佳機構近期推案大牌勝美出手。

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單元四重劃區近期再現大手筆購地動作，寶佳集團子弟兵，傳為勝美建設出手，以全現金、單價每坪73萬元、總價7.65億元，一口氣吃下位於永春東路、文心南五路二段的永益段59、60地號兩筆相鄰土地，合計面積達1047.41坪，為2026年少數大筆土地交易，目前也是單元四總價最高的土地交易，顯示寶佳系統對單元四的布局明顯仍在加碼當中。

事實上，單元四這一兩年早已成為品牌建商搶進的熱區，如國泰建設年以每坪75萬元、總價7.76億元購入1035坪角地，目前伺機推案，近期已推案的有「惠宇THE ALPHA」基地面積1576.02坪，規劃地上15層、地下2層、雙塔138戶，鎖定38至43坪3房產品。

▲此次永益段土地，由寶佳系統取得，雖面積已達千坪規模，但鄰地還有空間，有望持續整合 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

此外，順天「NEVERLAND夢•島」、豐邑「翫美」也都已在區域內推案，依資料顯示，區域近一年成交均價來到每坪67.03萬元，單元四的新案價格基期可說已悄悄站穩6字頭中段。

回頭看寶佳系統在單元四的布局，這次的1047.41坪並非首度進場。早在2024年5月，寶佳就已透過旗下體系吃下永益段195地號461.31坪，以單價80萬元、總價3.69億元成交，同時間另一筆永益段201地號252.70坪也以73萬元、總價1.84億元入袋。

得業地產黃博盛透露：「此次永益段土地，由寶佳系統取得，雖面積已達千坪規模，但鄰地還有空間，有望持續整合，未來土地量體還可能再放大。」

此次，寶佳在單元四選擇「全現金、不貸款」大舉購地，除了看準區域發展潛力，知情人士透露，也因去年、今年寶佳各體系「大船入港」多有交屋案，手上現金充沛，不需仰賴貸款，因此不需受限18個月開發的天條。

黃博盛說：「單元四鄰近7期、8期、單元二與黎明商圈，綠覆率高、機能成熟，加上單元五接棒推案在即，品牌建商與寶佳系統同步卡位，後續產品定位與開價策略，73萬元單價並不算貴，但是也沒有低於行情，近期土地市場偶有回溫，但要像寶佳這樣持續獵地的並不算多。」

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