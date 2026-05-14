全民瘋炒股！　前4月政府每收5元稅「有1元是股民貢獻」

▲財政部統計，今年前4月證交稅狂吸1782億元，占全國總稅收逾2成。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張雅雲／高雄報導

台股狂飆全民瘋炒股，房市則是冷到連稅收都「2個世界」！財政部統計，前4月證交稅狂吸1782億元，占全國總稅收逾2成，等於政府每收5元稅，就有1元來自股民；反觀房市，在信用管制壓力下，土增稅年減逾1成，連少有成交的「陶朱隱園」都成為稅收大補帖。

《地產詹哥老實說》EP309／台中房市大洗牌！ 誰在打炒房潮中裸泳？在地曝抗跌神區

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台股大盤指數從去年上半年關稅戰低點起算，近一年由不到2萬2000點一路衝上4萬2000點，年漲幅達2萬點，吸引資金大舉湧入股市，也推升證交稅明顯成長。

張旭嵐指出，前4月證交稅收將近1800億元，已超過2022年全年1756億元，若熱度延續，2026年全年證交稅有機會突破3000億元，挑戰史上單年新高。不過股市吸金也排擠部分購屋資金，不少民眾選擇借貸買股、延後購屋，使房市交易更顯冷清。

相較股市熱錢滾滾，房市在打炒房與第七波信用管制後，交易量明顯降溫。土地交易相關的土增稅，前4月稅收約222.2億元，年減11.3%，已連續2年萎縮超過1成；但契稅前4月累計達53.2億元，年增7.7%，但與2024年同期相比還是縮水了6億元。

▲ 近2年證券交易及不動產交易稅統計。資料來源：財政部、台灣房屋集團趨勢中心。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，買賣契稅是以房屋評定現值6%計收，今年契稅較去年成長，受苗栗第1季契稅年增率超過100%，增幅居全台之冠帶動，關鍵在於近半年苗栗出現多筆億元級工業廠辦交易，因面積大、房屋評定現值較高，單筆交易對稅收挹注明顯。

陳定中並點名，豪宅「陶朱隱園」去年第4季至今傳出2筆交易，由於豪宅房屋評定現值高，粗估每戶契稅可達300~500萬元，單筆交易就能替稅收灌進可觀進帳。整體來看，今年房市雖冷，但大坪數廠辦、新案交屋與豪宅交易，仍撐住契稅表現。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，稅收表現反映資金流向已明顯分岔，股市短線報酬想像空間大，資金自然往流動性高的市場移動；房市則受限貸款、持有成本與買方觀望，交易回溫速度較慢。不過契稅逆勢成長，代表市場並非全面熄火，而是交易集中在新案交屋、企業置產與高總價產品，形成「量縮、稅不一定同步縮」的特殊現象。

《地產詹哥老實說》EP309／台中房市大洗牌！ 誰在打炒房潮中裸泳？在地曝抗跌神區