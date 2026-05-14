三地鍾嘉村資產大變現　「海中鮮」一半持分賣高雄土地公

▲三地集團創辦人鍾嘉村，2021年與京城集團董事長蔡天贊共同入手岡山「海中鮮婚宴會館」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

三地集團創辦人鍾嘉村官司風暴未歇，資產處份持續浮上檯面。鍾嘉村去年接連捲入光電開發等弊案，4月因炒股再遭追加起訴；根據實登，1月出售2021年與京城集團董事長蔡天贊共同入手的岡山「海中鮮婚宴會館」1/2持分，以總價8922.3萬元全數脫手給高雄土地公。

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鍾嘉村近年官司纏身，先因涉台南將軍光電場申設案，遭橋頭地檢署依《貪污治罪條例》起訴；後又捲入屏東太陽光電開發案財報不實，高雄地檢署認定不法所得逾3億元、求刑18年，之後以2.2億元交保並配戴電子腳鐐。4月底，橋頭地檢署、高雄地檢署再查出炒股案，依違反《證券交易法》追加起訴。





▲根據實登，鍾嘉村1月出售岡山「海中鮮婚宴會館」1/2持分，以總價8922萬元全數脫手給高雄土地公。（圖／翻攝自實價登錄）

官司接連延燒之際，鍾嘉村名下資產陸續出現處分。2021年鍾嘉村與蔡天贊曾共同入手岡山老字號「海中鮮婚宴會館」，該館主打海鮮料理與大型宴客空間，是不少岡山人的辦桌、婚宴回憶，至少營業20年，目前已歇業。

當時2人各持有1/2，以總價1億6244.6萬元入手，堪稱強強聯手。實登揭露，地坪合計1450.78坪，並備註「含未登記建物」，土地價款為1億6244萬5940元，換算地價約11.2萬元。

▲該館位於岡山路，正對施工中的捷運紅線岡山延伸線。（圖／記者張雅雲攝）

今年1月該館出現最新交易，鍾嘉村將名下的1/2持分變現，全數出售給蔡天贊，由高雄土地公取得完整產權。根據實登，該筆交易總價8922萬元，其中包含800萬元未登記建物價款，土地面積725.4坪，土地價款8122萬2970元，換算土地單價同樣約11.2萬元。

住商不動產高屏澎區協理林祺博透露，該館位於岡山路，正對施工中的捷運紅線岡山延伸線，根據高雄市都發局公布的捷運開發計畫，「海中鮮婚宴會館」原址已被納入捷運開發區規劃，未來岡山路沿線將朝商業、辦公與住宅複合開發方向進行整體活化。林祺博說：「且因鄰近岡山路竹延伸線RK2、RK3站，高市府定位是『北高雄商貿新核心』，地段堪稱相當精華。」

▲海中鮮舊址轉手小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

台灣房屋岡山天下加盟店店東李美麗表示，「海中鮮婚宴會館」所在大勇段土地，屬於都市計畫內農業區，之前該區農地單價約10萬元上下，但因高雄捷運岡山路竹延伸線推進，周邊土地被市場視為具備長期開發想像空間。

尤其捷運站用地、出入口及周邊開發範圍陸續明確後，近年私有土地釋出量有限，地主惜售心態明顯升高，已久無交易紀錄。

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