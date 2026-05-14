靠股票滾出頭期！他卻猶豫了「捨不得賣股」　網戰翻：機會永遠有

▲原PO考慮是否賣掉股票。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

許多人投資理財的最終目標就是買下一間屬於自己的房子。近日有男網友發文表示，自己當初為了在家鄉買房，勇敢信貸並投入股市，沒想到今年台股大漲讓他提早達標。然而，當他看中一間1200萬的房子時，卻開始猶豫要不要把股票賣掉？因此想知道大家的意見。貼文曝光後，引起討論。

擁一房、670萬股票

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這名男網友在PTT的Stock板上，以「已達成最初投資的買房目的，是否要賣股」為標題發文。原PO年薪約105萬，名下有一間正在出租中的房子，貸款剩下607萬，每月還2.7萬、租金2.2萬；信貸剩餘141萬，每月還2.2萬；股票總資產約670萬，他只買了0050、正2和美光；另外，手上有10萬元現金。

接著原PO透露，他的投資目的是在家鄉買喜歡的房子，所以幾年前才會先在外縣市買房，心想之後要以小換大。到了2024年，他為了盡早達成在家鄉買房的目標，申請信貸並「All in」台股，原以為要兩、三年才能達標，沒想到今年股市狂飆，讓他提早達到目標金額。

他陷「賣股or賣房」大難題

眼看資金到位，原PO近期看中了總價約1200萬的房子，因此想知道應該要把手上的股票賣掉？還是把房子賣了？因為第二戶有限貸令，如果賣房，就有機會貸到更高的成數，且不必賣股票，但由於房子也正穩定出租中，他也不太捨得賣。至於賣掉股票，錢可以還完信貸，還可以付四成頭期款，但他也捨不得賣出。現在他便非常掙扎，想知道大家的想法。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有喜歡、自住，為何不買？人生總有取捨，問問自己目的是什麼就好」、「我覺得達到目標就賣股吧，股市機會永遠有」、「目標達成就去完成，想一下你原本設定目標的意義」。

也有網友表示，「房子沒啥用，股票才是王道」、「要賺錢還是選台股」、「我會先放著不急著買，但信貸那些會先還掉」、「房子租一租就好了 留股好一點」、「自住可以，非自住不要」、「自住可以買 投資目前短期來說真的不如股市」、「買股票就目的就是賺錢，賺到錢換其他標的也是選擇」。