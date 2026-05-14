漢神洲際開幕滿月　「第一排」屋主16天內開價連3降

▲北屯區漢神洲際購物中心開幕滿月，周邊房市出現特殊景象。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
北屯區漢神洲際購物中心4月10日正式開幕後，一戶位於「正第一排」的轉手戶，竟在短短16天內連續3次調降售價，累計降幅高達279萬元。信義房屋專家表示，現階段買方普遍會同步比較周邊新案、中古屋與預售產品，加上銀行貸款條件趨嚴，購屋族對總價控制更加保守。
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據了解，該戶最初以1677萬元價格待售，沒想到在漢神洲際開幕熱度仍高之際，卻接連出現價格修正，包括5月4日調降79萬元、5月5日再降100萬元，到了5月13日又再下修100萬元，短短半個月內總計讓利279萬元，目前以1398萬元掛售。
▲但現階段買方普遍會同步比較周邊新案、中古屋與預售產品，加上銀行貸款條件趨嚴，購屋族對總價控制更加保守。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）
實際查詢，該戶入手成本為1350萬元，總坪數約30坪，屬該棟樓高樓層，視野佳，信義房屋崇德14期專員藍宏仁分析：「目前漢神洲際周邊確實具備題材與建設利多，但現階段買方普遍會同步比較周邊新案、中古屋與預售產品，加上銀行貸款條件趨嚴，購屋族對總價控制更加保守。」
代銷業者林大又則認為：「此類短期內連續降價案例，未必代表區域行情反轉，更可能是個別屋主資金調度、持有壓力或急售因素所致。不過，也反映出台中房市已從過去的賣方市場，逐漸回歸買方市場。」
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