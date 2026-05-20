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台中草悟道新地標「鼎泰上珹」！34年營造實力護航品質　散步即達未來捷運B16站

▲▼台中,草悟道,鼎泰上珹,鼎泰營建機構,捷運藍線,地段。（圖／翻攝自影片）

▲「鼎泰上珹」坐落台中台灣大道二段與草悟道街口，不僅正對未來的捷運藍線B16站，更將草悟道3.6公里的藝文綠帶化為自家後花園。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

台中市中心最具指標性的文化與商業廊道「草悟道」，近期迎來全新建築地標，由鼎泰營建機構推出的「鼎泰上珹」，坐落於台灣大道與草悟道街口的黃金地段；以29層超高層雲端建築之姿，結合頂尖BIM建築工法與未來捷運藍線紅利，為追求高品質生活的置產族提供安全且具備增值潛力的優質選項。

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拒絕爛尾樓擔憂：34年營造底蘊與BIM工法雙重保障

在房市波動的環境下，買房最怕的不是買貴，而是買到「爛尾樓」或施工品質參差不齊的建築。鼎泰營建機構深知購屋者的不安，旗下的成中恆營造擁有超過34年的深厚資歷，是台中半甲子以來重大公共工程、大型商場（如廣三SOGO、三井Outlet）與政府標案的幕後推手。憑藉深耕在地的口碑與紮實財力，成中恆營造已成為老台中人心中「踏實、安心」的品質保證。

▲▼台中,草悟道,鼎泰上珹,鼎泰營建機構,捷運藍線,地段。（圖／翻攝自影片）

為了將人為失誤降至最低，「鼎泰上珹」全面導入BIM（建築資訊模型）工法，這套數位工法要求工程團隊在動工前，先於電腦中建立3D虛擬模型，將每一根管線配置、每一道牆面精準定位並進行碰撞測試。在雲端空間先行模擬過一遍，確認設計精準無誤後才落地施作，這種嚴謹的數位化管理，不僅確保了29層超高層建築的結構安全，更讓住戶免於滲漏水或結構瑕疵的隱憂。

▲▼台中,草悟道,鼎泰上珹,鼎泰營建機構,捷運藍線,地段。（圖／翻攝自影片）

成熟生活圈先行：3.6公里草悟道即是日常散步路

不同於需要等待機能成形的重劃區，「鼎泰上珹」基地位於早期知名的「89帝王蟹餐廳」舊址，享有市中心即刻成熟的生活品質。像是住戶出門右轉即進入全長3.6公里的草悟道，這條由國立自然科學博物館（科博館）、勤美誠品綠園道、市民廣場延伸至勤美術館的綠色軸線，是台中公認最優美的藝文綠帶。

▲▼台中,草悟道,鼎泰上珹,鼎泰營建機構,捷運藍線,地段。（圖／翻攝自影片）

從「鼎泰上珹」步行即可抵達廣三SOGO百貨、金典綠園道，周邊更有洲際酒店等五星級飯店林立。對於住戶而言，這裡不只是住宅，更是擁有了媲美台北大安區仁愛路的國際質感生活圈；而在土地日益稀缺的台灣大道二段，「鼎泰上珹」以其地段優勢與29層高度，為住戶創造出俯瞰城市天際線的極致視野。

▲▼台中,草悟道,鼎泰上珹,鼎泰營建機構,捷運藍線,地段。（圖／翻攝自影片）

交通利多引爆：散步即達未來捷運藍線B16站

買房看重交通便利度，方便的交通代表的就是人潮與錢潮，而「鼎泰上珹」正對未來捷運藍線B16站出口，實現真正「散步即到站」的捷運宅優勢。隨著捷運藍線動工，未來通車後，向東可快速銜接台中火車站，向西則僅需兩站即可抵達市政府站，轉乘捷運綠線。

▲▼台中,草悟道,鼎泰上珹,鼎泰營建機構,捷運藍線,地段,ET即賞屋中區,ET即賞屋。（圖／翻攝自影片）

除了軌道建設，「鼎泰上珹」位於台中主動脈的台灣大道上，並能迅速銜接台74線快速道路與國道一號，建構出四通八達的交通路網。在未來捷運通車、市場價值完全反映前先行佈局，被視為聰明買房的邏輯，即使是不開車的族群也能在台中移動自如，享受無限的交通紅利。

▲▼台中,草悟道,鼎泰上珹,鼎泰營建機構,捷運藍線,地段。（圖／翻攝自影片）

29層登山之作，定義雲端質感生活

作為鼎泰營建機構的29層「登山之作」，「鼎泰上珹」以先進結構技術搭配成中恆營造的職人工藝，在台中核心地段打造出一座屹立不搖的超高層雲端建築。將3.6公里的草悟道綠廊化為家園背景，並以34年深厚的品牌信譽作為住戶最強大的後盾；在單純且精緻的居住氛圍中，為菁英首購與換屋族群提供搶佔市中心地標席位的絕佳機會。

了解更多「鼎泰上珹」
接待中心：臺中市西區臺灣大道二段307號 
服務專線：04-23280088 
官網：https://go.hiyes.tw/9467mp
建築代銷：海悅機構-海鉅開發股份有限公司

關鍵字：台中草悟道鼎泰上珹鼎泰營建機構捷運藍線地段ET即賞屋中區ET即賞屋

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