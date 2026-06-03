睽違多年重返板橋江子翠！昇陽建設「昇陽匯翠」搶佔萬坪綠肺首排、最後珍藏樹樹把握

▲在高密度城市中，大尺度綠地與永久棟距成為難以複製的生活價值。板橋萬坪音樂公園坐擁大片綠意，成為江子翠生活圈稀有的核心地景。（圖／昇陽匯翠提供，下同）

房產中心／綜合報導

國際級公園宅視野，盡享萬坪樹海綠意

在現代都會快速推進的生活節奏中，一座城市真正能被留下的，往往不是都會繁華本身，而是無價的綠意空間。放眼國際城市，從紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑，再到台北大安森林公園，儘管公園綠地屬於全民共享，但公園第一排所開展的無際樹海，始終是都心住宅最珍貴且稀缺的存在，亦是未來即便坐擁財富也難以輕易入手的珍稀物件。由窗景定義的高端生活，吸引了無數目光長遠的企業家與高資產族群爭相入主。在新北市首善之都的板橋，昇陽建設睽違多年後重現江子翠，重磅推出萬坪音樂公園首排的指標個案「昇陽匯翠」，再次將這份國際公園宅思維，帶回新北核心生活圈。

坐擁萬坪公園，入主未來最豪奢的聚落核心

睽違近30年，昇陽建設重返板橋江子翠，細膩擘畫全新代表作品「昇陽匯翠」，即正向萬坪綠意的音樂公園。音樂公園前身為「大同水上樂園」，是不少5-6年級生兒時美好回憶之地，後續變更規劃為公園，園內遍地綠茵，更同步設置音樂廣場、兒童遊戲場、長者健體場，甚至還有公立幼兒園與地下停車場等全齡設施，不僅跳脫單純綠地美化的功能，音樂公園儼然成為江子翠生活圈內最珍稀豪奢的聚落核心。

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▲擁有萬坪寬闊綠地的音樂公園，結合音樂廣場、遊戲區與休憩設施，打造適合不同年齡層共享的公園空間。

在雙北房市長年強調「捷運距離」的時代，昇陽建設選擇另一種價值思考，相較於容易被複製的交通機能，大尺度綠地始終具備稀缺性及不可取代性，尤其在高密度開發的城市環境中，能同時擁有永久棟距、大片樹海綠意的住宅本就稀缺。然而從基地漫步至江子翠捷運站4號出口也僅需步行約800米，即可從靜謐的慢活氛圍切換至繁華便捷的捷運商圈，無論是走逛精品百貨或是接壤五鐵共構的便捷交通，都能優雅地納入日常版圖。

睽違20多年重返板橋江子翠，昇陽建設以職人精神累積在地信任

身為在房地產業界老字號且歷史悠久的上市品牌「昇陽建設」，住宅領域已累積深厚聲量與品味美學。放眼雙北版圖亦締造超過70多件名邸作品，對其建築細節的要求也更加嚴謹。在新北市全區都市版圖中，昇陽建設對板橋更是情有獨鍾，深耕板橋將近30年，自1997年起在板橋共推出8座經典代表作品，從江子翠指標名宅「昇陽立都」到府中商圈「昇陽文薈」等，終於再次重磅推出新作「昇陽匯翠」。

對不少板橋在地居民而言，昇陽建設不只是一個建商品牌，更代表著一種長期累積的信任感。尤其江子翠在地人熟悉的「昇陽立都」，即便屋齡已逾20多年，中古行情仍居高不下甚至一屋難求，讓不少人感歎「過去下不了手，現在仍望塵莫及」，也讓昇陽建設在市場上始終保持高詢問度與品牌辨識。

▲深耕新北的昇陽建設，睽違近30年，再次回到熟悉的江子翠生活圈。

長年坐穩高端買家詢問及指名度的昇陽建設，或許可歸功於其長期經營的品牌哲學 -「認屋不認人」。意思是，即便房屋歷經數次轉手，只要是昇陽建造的住宅，依舊提供永續售後服務。為此，昇陽建設甚至逐案建立專屬的「住宅IC卡」系統，詳實記錄每案的發包及施工廠商資訊，即便多年後需要修繕，依舊能透過完整紀錄追溯處理。這種近乎職人式的嚴謹售後管理，即是造就「客戶轉粉絲」並且持續回流的關鍵原因。

「昇陽匯翠」採兩案同步聯合開發，分別為「昇陽松翠」及「昇陽柏翠」，兩案皆坐擁音樂公園第一排，產品規劃及坪數定位也同步滿足換屋升級與都會小口家庭的生活尺度。

「昇陽松翠」地標級尺度，完整收攬樹海大景

「松翠」基地約815坪，規劃24層共183戶中型量體的地標型社區，主力產品以三房換屋客群為主，大尺度基地與高樓優勢，讓住戶能更完整地擁抱萬坪樹海景觀。目前最受矚目的是「松翠」唯一一席63坪大4房露台戶，位於24樓頂層，該戶擁有稀有大面寬規劃，客餐廳與各戶臥房皆面朝公園綠景展開，將整片城市樹海真正納入生活視野之中。

▲「昇陽松翠」憑藉基地尺度與高樓層優勢，完整收攬萬坪樹海景觀，將大片綠意納入日常視野。

「昇陽柏翠」聚焦當代小口家庭，打造剛剛好的生活尺度

相較「松翠」，「柏翠」則是昇陽獻給當代小口之家的精緻提案。基地約220坪、規劃地上12層，主力產品為 29坪邊間「2+1房」，該產品坪數正是契合當前小口之家、雙薪首換族群的剛性需求。

隨著現代家庭結構改變，小家庭與少子化已成事實。相較過去25坪以下的小兩房，愈來愈多消費者開始重視「能否住得長久」。「柏翠」規劃29坪2＋1房，為住戶保有兼俱書房、工作室、兒童房的彈性規劃，可謂目前市場上更符合長期居住需求的產品型態。

「柏翠」基地具備長達30米大面寬優勢，29坪戶型更具備稀有的邊間三面採光規劃，不僅保有良好通風，也保留現今小宅市場少見的天然瓦斯明火廚房設計。在居住質感上，「柏翠」規劃一層五戶配置兩部電梯，梯廳也均有優秀的採光表現，更享有極佳的梯戶比配置。29坪採1.5套衛浴規劃，在有限空間內仍可維持生活彈性與使用舒適度。29坪的極致坪效表現更可規劃出三房格局，搭配車位總價約可在2700萬上下，對於渴望入主公園首排的精英小口家庭而言，是相對具備彈性且高性價比的首選。

▲「昇陽柏翠」聚焦當代小家庭需求，以剛剛好的居住尺度，打造兼具坪效與生活彈性的住宅規劃。

共享豪宅卡司團隊，零店面規劃換得更純粹的質感生活

透過「兩案聯合」開發策略，讓基地規模精巧的「柏翠」，得以同步共享豪宅等級的團隊卡司資源。兩案聯手邀請上圓聯合建築師事務所操刀設計，並由結構名師張盈智技師為居住安全把關，公設空間更邀請知名豪宅大師王勝正親自策劃，讓兩案住戶都能共享高規格的建築品質。

「柏翠」另一個難得之處在於「零店面規劃」。基地位於12米大同街上，其沿街1F雖具備商業潛力，但此次昇陽與地主共同捨棄一樓商業利益，改以純住社區形式，不僅為社區保留完整單純的居住氛圍，更成就大樓未來在管理上的均質性及保值的核心價值。

▲接待中心同步規劃樣品屋空間，走入室內即可感受充足採光與舒適尺度，描繪明亮自在的生活日常。

公園稀缺與品牌效應，掀動江子翠在地購屋剛需熱潮

公園首排的稀缺、深耕板橋的品牌口碑，以及符合市場剛需的精準產品定位下，「昇陽匯翠」公開短短數週，銷售率已逾七成，買氣熱絡。為降低購屋者壓力，昇陽建設更同步推出輕付款規劃(訂簽8%輕付款)，希望讓首購與首換族能以更具彈性的付款方式入住昇陽之家。

當城市愈趨擁擠，世人對生活品質的定義也隨之翻轉。住居的價值並非僅取決於交通或坪數大小，而是在日常中能保有些許的留白從容與愜意自在。在不斷膨脹的都會中心，公園第一排始終擁有隱蔽寧靜且難以取代的獨特位置，坐擁萬坪綠地的永恆景觀，更是當代最奢侈的擁有。

昇陽建設再次帶著傳承品牌匠心的精神重返板橋，「昇陽匯翠」便是這份誠意的集結，以國際級的建築視野，為懂得生活、追求品質的住戶，獻上一份最珍稀的禮讚。

昇陽匯翠官網：https://huicui.pages.dev

預約電話：02-22576868