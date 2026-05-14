順應民意？　南台灣首座「好市多加油站」恐喊卡

▲台南第2家好市多即將進駐東區南台南副都心，除有大型賣場外，將設置南台灣首座好市多加油站，近期傳出變數。（示意圖／記者游瓊華攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南第2家好市多進駐南台南副都心，除有大型賣場外，將設置南台灣首座好市多加油站，不過因地方頻傳反對聲音，加油站再傳變數，有可能取消，不過周邊房價已漲起來等。信義房屋專家表示，南台南副都心供給有限，5年內大樓單價已站上4字頭。

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美式賣場好市多部分據點會設置加油站，方便會員採買後順道加油。高雄店搬遷至亞灣區80期重劃區新建時，原本也規劃附設加油站，不過後續因交通影響評估及周邊軟科業者反彈，新址最後決定取消加油站規劃。

台南第2家好市多將進駐南台南副都心，基地位於生產路、崇聖路口，原本預計附設加油站，引來居民憂心，若採買車潮與加油車潮同時灌入，加上空污與公共安全疑慮，恐加重當地負擔，目前已傳出後續若交通影響評估仍無法排除周邊車流衝擊，加油站規劃恐再添變數，不排除比照高雄店模式取消。

儘管如此，南台南副都心的多項利多已提前反映在房市上。台南市代銷公會榮譽理事長陳雨利表示，該區是台南鐵路地下化後逐步成形的新興重劃區，擁有東區少見的大面積腹地，具備南台南車站、巴克禮公園、商四促參案等題材，近年吸引建商陸續進場，包括清景麟、達麗等建商都已卡位推案。

▲台南第2家好市多將進駐東區南台南副都心，基地位於生產路、崇聖路口。（示意圖／記者張雅雲攝）

清景麟集團專案經理郭惠苓表示，該區首個預售案為2020年推出的「清景麟巴克禮」，當時成交價仍有2字頭，目前已完銷；後續「清景麟巴克禮PARK」成為目前區域房價天花板，根據實登，單價最高達49.1萬元。郭惠苓說：「該案最高成交價已達57萬元，不過目前尚未在實價登錄揭露。」

信義房屋台南民生店協理張榮表示，過去南台南副都心一帶多為台糖土地，近年才逐步釋出，因此相較文化中心、中華東路等傳統東區生活圈，甚至平實營區，南台南副都心目前住宅供給量仍相對有限，僅靠近南側、與仁德交界處有零星社區大樓，屋齡約4~5年，單價落在4字頭。

張榮說：「仁德二空國宅屋齡10餘年，單價約25至30萬元，基期相對低，也讓部分重視價格地買方轉往外圍購屋。」

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