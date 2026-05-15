曾蓋出「全球最難建築」之一　麗明董座曝不再蓋住宅主因

▲吳春山在創業時曾以住宅工程為主，但遇到97年金融風暴，被建商倒債1億元後，決定轉型進科技業AI廠辦。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中台灣營建業龍頭麗明營造2026年承攬工程總額來到600億元，預估全年營收將越過300億元。董事長吳春山日前出席大師講座，直言：「AI浪潮並未有煞車跡象，台積電、聯發科、台達電、矽品都加緊擴廠腳步。」也親曝不做住宅案的原因。

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麗明營造過去作品包含「全球最難蓋」的台中國家歌劇院、故宮南院，目前大型公共工程還有「台中巨蛋」，但甚少有住宅案在手，對此麗明營造董事長吳春山表示：「30年前創業時曾以住宅工程為主，但遇到97年金融風暴，被建商倒債1億元後，決定轉型。」

全力主攻廠辦、商辦、公共工程，近年跟上AI浪潮，吳春山表示：「台積電、聯發科、台達電、矽品等大廠都加緊擴廠腳步，且整體科技業建構廠房的速度並未有煞車跡象。」相當看好未來廠辦持續發展。

其中，台中巨蛋工程流標9次，最終由麗明營造承攬，吳春山表示：「巨蛋工程進度在線，目前約在30％。」他也坦言開挖地下室時避開「土方之亂」，否則進度可能不能如期。

▲吳春山（右）搶佔AI浪潮，台積電、聯發科、台達電、矽品等大廠都加緊擴廠腳步後。（圖／記者陳筱惠攝）



麗明營造預估2026年全年營收將越過300億元大關，吳春山也說：「未有上市計劃，但目前公司人員雖高達900位，但在少子化、土木建築相關科系人員減少下，人力缺額仍達百位。」

至於過去位於台中南屯區公益路二段、惠中路三段的工地，因造型獨特被網友戲稱「疊疊樂」的商辦，當初不規則形的結構目前有望在年底拿到使照，對該建物的未來，吳春山透露：「有資產公司想整棟交易，不過仍是待使照拿到後才會展開對談。」有望再替麗明亮眼營收錦上添花。

台中市建築經營協會理事長紀樹能則表示：「農麗明營造轉型至高科技廠辦與大型公共工程，更代表台灣營建產業結構正在改變。住宅市場部分，近年受到央行信用管制、缺工缺料與房市修正影響，也讓不少大型營造廠開始將重心轉向科技廠房與企業總部開發。

紀樹能指出：「在住宅市場轉冷之際，營造業卻因科技業擴廠潮迎來另一波成長契機，也讓不少老牌營造廠重新站上產業浪頭。目前大型科技廠對工程品質、工安管理及工期掌控要求極高，也讓具備大型工程經驗的營造廠更具競爭優勢。」

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