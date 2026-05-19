雙北、高雄「公辦都更」9案齊發　估596億投資湧進

▲國家住都中心宣布2026年推出9大公辦都更案，預估可吸引596億元民間投資。（圖／國家住都中心，下同）



記者董美琪／綜合報導

國家住都中心14日舉辦「2026年公辦都更招商發布會」，宣布歷來規模最大的招商計畫，推出雙北及高雄共9件公辦都更案。整體基地面積約6.5公頃，整合近700名私地主參與，預估可吸引超過596億元民間投資，象徵公辦都更正式邁向「街區再生」新階段。

內政部政務次長董建宏表示，台灣部分城市面臨建築老化問題，中央推動成立國家住都中心，希望透過政府信用與整合能力，加速都市更新與危老重建，打造更安全且適合在地安養的生活環境。他指出，未來將持續推進《都市更新條例》修法，同時結合婚育宅等政策，讓住宅空間更符合現代居住需求，提升整體城市生活品質。

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國家住都中心董事長花敬群指出，中心成立將滿8年，至今已完成18件公辦都更招商案，始終堅持公開透明的「一本帳」原則，先完成地主整合再進行招商，藉此降低投資風險並提高民眾信任。他也提到，近年同步推動「整合達人」計畫，希望建立更完整的都更合作模式，並邀請業界積極參與本次招商。

花敬群表示，公辦都更策略也已從過去單一基地開發，逐步升級為以街區為核心的整體規劃模式，透過整合街廓、公有土地與周邊老舊建築，全面改善公共空間與居住環境，提升區域更新效益。

以新北市「中和祥和案」及「新店安德案」為例，由於公有土地分布零散，國家住都中心改以街區尺度進行整體規劃，先建立外部空間與後續開發準則，再依地主意願分期推動更新，帶動周邊環境整體改善。

此外，「信義犁和案」首度導入「先找承租人、後找出資人」的新模式，鎖定醫療、社福與生醫育成等產業需求，希望讓開發內容能直接銜接未來營運方向，降低市場不確定性。

今年推出的9件招商案，涵蓋住宅、教育、產業及公共服務等多元用途，包括台北市的「中正永昌案」、「信義雅祥案」、「南港台電後山埤案」、「士林三玉案」、「信義犁和案」與「大安龍泉案」；新北市則有「中和祥和案」及「新店安德案」。其中，「南港台電後山埤案」將與台電合作打造全齡住宅，「士林三玉案」則瞄準天母生活圈新地標定位。

值得注意的是，國家住都中心今年也首度將公辦都更版圖擴展至高雄。自2023年底成立南部辦公室後，持續進行在地整合與溝通，首波將推動新興區「青年高分社及陸軍服務社案」，透過跨基地權利變換模式，提高整體開發效益，盼替南部舊市區注入更新動能。

國家住都中心表示，自2018年成立以來，累積招商投資金額已突破1028億元，陸續興建超過5.4萬坪辦公空間、1743戶社會住宅，以及逾1萬坪公益設施，涵蓋長照、托育與多元社福服務。未來將持續與民間團隊合作，透過專業整合與都市更新，推動更永續、宜居的城市發展。