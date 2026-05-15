開業僅2年、全盛期開3家　全台唯一「拉絲酸奶」店全熄燈

記者張雅雲／高雄報導

曾是全台唯一的拉絲酸奶主題店「糯唧唧」，2024年開出高雄旗艦店，主打各種色彩鮮艷的夢幻酸奶，在網路爆紅，全盛時期有3間分店，近期全數歇業。專家分析，網紅甜品適合外帶店型，若進駐大店面，客單價往往難以支撐租金。

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▲曾是全台唯一的拉絲酸奶主題店「糯唧唧」，2024年開出高雄旗艦店。（圖／記者張雅雲攝）

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以「全台唯一拉絲酸奶」打開知名度，「糯唧唧」旗艦店位於新興區民生一路，2024年8月才開幕，全店以鮮豔的綠色系為主，門口有可愛的「糯唧唧娃娃」招牌供拍照。

▲才開幕2年，旗艦店門口竟貼出「因原物料短缺，即日起暫停營業。」的公告。（圖／記者張雅雲攝）

該品牌主打會牽絲的濃稠酸奶，搭配冰粉、芋泥、鮮奶麻糬、芋圓、水果與穀物等色彩繽紛的各式配料，在Threads、Instagram等社群平台掀起打卡熱潮，之後陸續到左營、屏東開設外帶店，全盛時期南部共有3間分店。

沒想到才開幕2年，旗艦店門口竟貼出「因原物料短缺，即日起暫停營業。」的公告，外帶店也全數歇業，引來不少常客相當惋惜。

▲全店以鮮豔的綠色系為主，門口有可愛的「糯唧唧娃娃」招牌供拍照。（圖／記者張雅雲攝）

據查，該店前身為「伊萊克斯」南區體驗館，該旗艦店坪數約85.27坪，在地仲介預估，若重新招租，月租金約18~20萬元。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉沛緹分析，民生一路屬於南高雄蛋黃區，以60米寬的綠園道與成蔭綠樹聞名，是當地著名的高級住宅與豪宅聚落，沿線商家林立，商業機能發達，沿線1樓店面租金單價約2100~2300元。

劉沛緹分析，網紅甜品因客單價偏低，較適合夜市、觀光區或小坪數外帶店型經營，若進駐民生路這類精華路段的大坪數實體店面，租金壓力相對沉重，沿線更適合展示型、服務型或客單價較高的品牌承租。劉沛緹說：「沿線產品以屋齡30~40年的大型電梯華廈、豪宅為主，新案單價已站上4字頭，中古大樓目前成交單價則多落在每坪18~25萬元左右。」

▲糯唧唧小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

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