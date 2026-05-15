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預售頂辦再現包軌狂人　中部傳產業者斥4.98億包低樓整層

記者陳筱惠／台中報導

台中商辦市場出現包軌交易，豪宅一哥聯聚建設於2025年底推出的商辦新案「聯聚中衡大廈」，出現一筆總價4.98億元、包了3樓整層交易，據知情人士透露，買家可能為傳產業者。

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▲▼ 七期,聯聚中衡 。（圖／記者陳筱惠攝）

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▲預售商辦案「聯聚中衡大廈」，近期出現一筆總價4.98億元、包了3樓整層交易。（圖／記者陳筱惠攝）

根據資料揭露，位於市政北二路、朝富路口的「聯聚中衡大廈」3樓，出現7筆交易，全都在4月同一日，成交單價皆為75萬元，建物面積合計587.98坪，等於包下3樓整層。而車位面積共計245.38坪，僅車位總價就高達5710萬元。

知情人士透露：「買家為中部傳產業者，看準台中企業升級與自用需求，提前卡位。另外，該案過去有一座小型獨立商場也以5.88億交易，買方則是具備餐飲背景的大咖。」

▲▼ 七期,聯聚中衡 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲統計「聯聚中衡大廈」預售以來，有過3筆5億元等級交易，包含小型商場、此次3樓包層、還有一筆28樓包層交易。（圖／記者陳筱惠攝）

「聯聚中衡大廈」，小型獨立商場1月成交，建物共計4層樓，坪數約781.29坪，包含15個車位，以總價5.8898億元、單價近94萬元成交。統計「聯聚中衡大廈」預售以來，有過3筆5億元等級交易，包含小型商場、此次3樓包層、還有一筆28樓包層交易。

聯聚建設總經理王于娟表示：「隨著台中產業結構升級，包括精密機械、工具機、自行車零組件等傳產業者，以及AI供應鏈相關產業，都開始有企業門面升級需求，不再只是承租辦公室，而是希望擁有能代表品牌形象的資產型總部，因此高規格商辦的詢問度明顯增加。」

銷售傳出好消息，由聯聚建設擔任建築施工的「童書之森．台中」，則在今（15日）上梁。該建築物由日本建築巨擘安藤忠雄親自設計，因其極高難度的施工工藝，被日本專業團隊認證為「最難蓋」圖書館。

該館於2025年5月正式動工，由地主台中市政府、忠泰建設引薦、聯聚建設承攬工程，土地面積約1600坪，位於七期緊鄰秋紅谷生態公園旁的超級精華地，光地價就超過55億元。

▲▼ 童書之森上樑 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲聯聚建設董事長江韋侖表示，該案完工後預計成為台中市第50座圖書館。（圖／記者陳筱惠攝）

聯聚建設董事長江韋侖在祈福典禮上直言：「這是一座旨在為孩子提供一個不依賴AI、能透過書本獨立思考與啟發創意的空間，預計年底就能與大家見面。」該案完工後預計成為台中市第50座圖書館。

「童書之森」建築內部採用螺旋上升的空間格局，打破傳統室內外的界限，台中市都市計畫委員沈芷孫教授則感嘆：「空間由戶外延伸至半戶外，再轉入內部的旋轉式設計，全建築採用安藤忠雄標誌性的清水模法，又因橢圓錐形牆面，意味著每一根撐條、每一塊模板的度數都完全不同，都是『特製化』。這可能連在日本團隊可能都做不到。」

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關鍵字：台中商辦七期豪宅傳產業者資產型總部商辦熱潮聯聚建設

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