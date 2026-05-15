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房市信心崩！Q1建照核發減3成　住宅開工量縮37%

記者陳筱惠／台中報導

全台建照量年減30%、新屋開工量縮37.2%。第一季全台住宅建照核發戶數與新屋開工戶數同步大減，反映建商面對市場不確定性，已開始放慢推案與施工節奏。

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▲▼ 房地產 。

▲2026年第一季全台住宅建照核發戶數與新屋開工戶數同步大減。（圖／業者提供）

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觀察市場供給面，第一季全台住宅建照核發戶數僅2萬4658戶，相較去年同期3萬5221戶，減少超過1萬戶。永慶房屋研展中心副理陳金萍說明：「建照量向來被視為建商對未來房市信心的重要指標，如今量能大幅收縮，顯示建商已由過去積極擴張，轉為審慎布局，避免庫存與銷售壓力持續攀升。」

進一步觀察七都表現，雙北市減幅最為明顯，其中台北市住宅建照核發戶數年減48.9%，新北市更從6435戶大減至2441戶，年減幅高達62.1%。

除建照量縮，住宅開工量下滑幅度更大。統計顯示，第一季全台住宅開工戶數僅2萬920戶，較去年同期3萬3335戶減少37.2%。市場認為，不少建商即便已取得建照，仍選擇延後動工，以降低資金壓力並保留市場彈性，反映目前市場觀望氣氛濃厚。

若觀察七都住宅開工表現，與去年同期相比全面衰退，其中新竹縣市年減81.1%，減幅最大。陳金萍指出：「新竹雖然建照量增加，但開工量大幅縮減，代表建商並未看空長期發展，而是因應信用管制、交易降溫與市場不確定性，提高風險控管，暫時放慢施工進度。」

此外，高雄、新北與台中等過去推案熱區，開工量也出現5成以上衰退。正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔則分析：「建照與開工戶數的雙減，反映建商在房市降溫與政策管制下，推案策略轉向保守，不是延後推案就是縮減規劃。開工戶數大減除受景氣因素外，還有土方石管理新制的影響，清運難度，導致工程進度嚴重受阻。」

黃昭閔認為：「目前市況就是賣方死守、買方觀望，若預售市場買氣短期內沒有明顯回溫，整年度的住宅建照與開工量恐怕仍將維持低檔震盪。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲建照量向來被視為建商對未來房市信心的重要指標，如今量能大幅收縮，顯示建商已由過去積極擴張，轉為審慎布局 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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關鍵字：房市降溫建照量縮新屋開工雙北房市新竹台中七都

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