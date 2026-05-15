10萬斡旋金要飛了？　首購小白「沒算準貸款」大翻車

▲民眾付了10萬元斡旋金買房，不料事後詢問銀行房貸成數，才發現可貸金額遠低於預期，不知該不該認賠？（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

民眾透露自身慘痛教訓，指自己付了10萬元斡旋金買房，原以為能順利成家，不料事後詢問銀行房貸成數，才發現可貸金額遠低於預期，造成資金缺口過大，猶豫該硬著頭皮湊錢買，還是賠掉斡旋金趕快止損？

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有南部首購族透露，因為第一次買房沒有經驗，根本是購屋小白，也不知道下斡旋金前可先請房仲、代書或銀行窗口協助初步評估可貸款成數，直接付了10萬元斡旋金議價。沒想到向銀行詢問後，才發現實際可貸成數與原本預期出現百萬元落差，資金缺口瞬間放大，目前還卡在屋主已經簽名同意，不知該不該直接賠掉10萬元，還是湊錢購屋，才能把損失降到最低。

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示，一般來說，若屋主尚未同意或尚未回簽合約書，買方可以盡快通知仲介撤回斡旋，等於是取消出價；若屋主已經簽名進入成交，違約就得面臨斡旋金被沒收並付仲介服務費，建議之後可以在合約中明確標註「房貸若未達約定成數，則無條件解約」的條款。

▲民眾下斡旋前應審慎評估財務狀況，若賣方同意出售後，斡旋金即轉為定金（示意圖／記者張雅雲攝）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶提醒，民眾下斡旋前應審慎評估財務狀況，若賣方同意出售後，斡旋金即轉為定金，此時若因房貸問題單方面解約，定金恐遭沒收；若勉強簽約卻無法交屋，違約金最高可達房價10%至15%。

賴志昶指出，民眾若擔心成數問題，在下斡旋前可請代書或仲介，詢問認識的銀行窗口進行初步估價，但這僅是初步參考，實際核貸金額仍以正式送件為準。面對銀行端審核，賴志昶建議民眾可透過增加財力證明、增加其他保證人來爭取更佳貸款條件，但務必精算家庭收支負債比，避免勉強勉強教汙，萬一現金流斷鏈最終得不償失。

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