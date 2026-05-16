陸敬民／「你有幾張台積電？」　年輕人不買房改曬股票

▲2026年大量資金不再把房地產視為最終停泊站，而是轉向股市與AI科技資產「棄房入股」。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

2026年的台灣，正在發生一場安靜卻巨大的資金轉向。這不只是股市熱、房市冷的循環，而是一場牽動世代價值與社會氛圍的重新洗牌。

過去20年，台灣人深信「有房才有未來」，房地產幾乎等同財富與安全感；但到了2026年，大量資金不再把房地產視為最終停泊站，而是轉向股市與AI科技資產，「棄房入股」逐漸從網路口號變成真實趨勢。

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這波轉變，來自台灣罕見的「高成長、低通膨」環境。主計總處公布，2026年第一季GDP年增率高達13.69%，創近39年單季新高，主要受AI伺服器、半導體與高效能運算需求帶動；同時間，CPI年增率仍控制在2%以下。理論上，這樣的環境對資產市場全面有利，但真正爆發的卻只有股市。

2026年的台股，在AI浪潮推升下持續創高，資金高度集中於台積電、AI伺服器、ASIC、散熱與高階半導體供應鏈。「你有幾張台積電？」逐漸取代「你買幾間預售屋？」成為全民熱議話題。

相較之下，房市卻明顯降溫。國泰房地產指數顯示，全國成交價雖仍維持高檔，但成交量指數季減超過55%，議價率持續擴大。市場不是沒錢，而是資金不願進場。買方觀望、賣方惜售，房市逐漸走向「價跌量縮」。

▲當全民都在討論股票，而非技術、產業與實業時，「投機凌駕實業」的氛圍也正逐漸浮現。（示意圖／記者湯興漢攝）

更關鍵的是，房地產正在失去過去最重要的槓桿優勢。房貸年增率已從高峰11.3%降至約4.5%，央行信用管制持續，銀行水位偏緊，不動產放款占比仍高。在政策與金融雙重收縮下，房地產吸引力明顯下降。

真正壓垮房市信心的，其實是「負擔感」。目前全國房貸負擔率約42%至43%，台北市甚至高達67%；房價所得比全國接近10倍，台北市超過15倍。加上房貸利率升至2.3%以上，讓年輕世代逐漸失去對房地產的想像。

於是，一場世代性的資金轉向開始發生。對許多年輕人而言，與其背30年房貸，被高總價與低流動性綁住現金流，不如先投入股市追求資產增值。零股、ETF、定期定額與AI概念股，也讓投資門檻大幅降低。過去「一定要先買房」的價值觀，正逐漸被「先讓資產成長」取代。

但從全民炒房走向全民炒股，也不代表風險消失。過去大家相信「房價永遠不會跌」，如今市場則開始瀰漫「AI股永遠會漲」的樂觀情緒。大量資金集中少數權值股，使市場波動與估值風險快速升高。

更值得警惕的是，已有部分投資人利用融資、信貸甚至房貸投入股市。一旦市場反轉，可能形成新的金融壓力。當全民都在討論資產價格，而非技術、產業與實業時，「投機凌駕實業」的氛圍也正逐漸浮現。

►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長