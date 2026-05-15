【廣編】捷運南京三民站新樓王現身！「睿泰曜」正捷運宅鋼骨地標潛銷近五成

▲「睿泰曜」與日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」正式合作。

圖、文／睿泰曜提供

睿泰建設多年來專鑄台北市都市更新案，配合政府推動都更危老政策，捷運南京三民站旁預售案「睿泰曜」與日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」正式合作，期待以台北101、台北雙星、陶朱隱園的首都地標精工實力，點亮南京金融大道第一排。

「睿泰曜」基地位於正南京東路金融大道上，是台北市中心相當難得的精華角地，更有捷運出口不到百米距離的稀有價值，未來從社區門口走路到「捷運南京三民站」僅不到1分鐘。「睿泰曜」為SRC與SC鋼骨構造，結合CFT柱內灌漿工法，打造21層鋼骨地標，中、高樓層能看到信義計畫區景觀，和華熊的台灣代表作「台北101」對望。

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「睿泰曜」位於捷運南京三民站出口50米，坐擁正南京東路金融大道門牌，規劃21至51坪2至3房，捷運綠線平行接軌小巨蛋、南京松江等。成熟又便利的南京三民生活圈，吸引不少區域內換屋客層，近期也有許多投資豐收獲利的資金潮，將資產配置到保值、風險相對低的正捷運宅，截至正式公開前潛銷已近五成，實價登錄達171萬創區域新高，該戶為高樓層大坪數產品，顯示自住客層也認同正捷運宅的保值性及稀有性。