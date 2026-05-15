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買30年老屋「通勤縮短到20分鐘」但要多花200萬裝潢！專家搖頭

▲▼ 七期鳥瞰,七期,鳥瞰,台中之鑽,高樓,房市,房價,七期示意,豪宅,豪辦,商用不動產 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲原PO猶豫該選哪一間。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，目前在雙北工作，最近在兩個物件之間猶豫，一間是位於土城、屋齡30年的華廈，雖然需要重新整理，但搭捷運上班可在20分鐘內抵達；另一間則是桃園10年內新古屋，拎包就能入住，但通勤時間需要1小時。對此，信義房屋專家建議，以資金的考量，買桃園房負擔較小。

土城老屋裝潢要重做

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有網友在Dcard發文，第一個物件位於土城區，是屋齡30年的華廈，不過房子需要重新裝潢，至少浴室要做乾濕分離，廚房也要重做，冷氣也需要更換；優勢是靠近捷運，搭捷運上班，通勤時間少於20分鐘。

桃園屋可直接入住　但通勤遠

原PO接著說，第二個物件則位於桃園的10年內房子，已有裝潢，拎包就可以入住，不過，若從桃園開車上班，早上會遇到塞車，通勤時間約45分鐘到1個小時，即便搭大眾運輸工具也要1小時。原PO求問，「以自住為主，請問有人有類似經驗嗎，怎麼抉擇呢？」

貼文一出，網友認為通勤時間很重要，「如果不打算換工作，長遠來看選土城比較好，通勤真的很累，我前一個工作通勤20分鐘，現在我租屋離公司近，出門到進公司打卡只要5分鐘，可以睡很爽」、「同事換房搬更遠（中古透天，換電梯新透天），原本通勤20分鐘變成40分鐘，而且是沒塞車情況下，通勤半年而已，已經抱怨有點後悔搬那麼遠」。

也有網友建議，「土城、桃園之間還有很多地方可以選，例如樹林，可能更適合你」、「千萬別買華廈，戶數少還要養電梯，負擔很重」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以資金考量來說，買土城的房子，還要額外拿出一筆錢裝潢，換水、換電線，基礎工程的費用，整間處理好大概要200萬，「裝潢修繕費要一次全部拿出來，除了頭期款，還要再拿200萬，也是一筆錢」，若買桃園房就沒有這個問題，因為裝潢費已經包含在總價裡面了。

關鍵字：房屋選擇通勤便利裝潢費用桃園新屋土城老華廈

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