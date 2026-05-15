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不用先花裝潢費！AI先幫你預覽家的新樣貌　家具、擺飾一次提案

▲▼ 。（AI協作圖／記者王威智製作，經編輯審核）

▲不用先花裝潢費！AI先幫你預覽家的新樣貌，家具、擺飾一次提案 。（圖／記者王威智、AI協作圖／記者王威智製作，經編輯審核）

記者王威智／綜合報導

你是否也曾在某個午後，望著自己的房間，忽然覺得它似乎還能再美一點？也許是一張陪伴多年的沙發，顏色早已不再合時宜；也許是一處總是被雜物占據的角落，明明有著不錯採光，卻始終少了些從容與質感；又或者，是一間每天生活其中的臥室，熟悉到幾乎讓人忘了，它其實也能成為一個更貼近理想生活的場景。

過去，想像一個家的新樣貌，往往需要翻閱大量案例、研究家具尺寸、比對色彩搭配，甚至尋求專業設計師協助。對多數人來說，「改造空間」聽起來美好，卻也伴隨著時間、預算與決策壓力。如今，AI 正讓這件事變得更輕盈。

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▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲不用先花裝潢費！AI先幫你看見家的新樣貌，一張照片秒變夢想空間 。（圖／記者王威智攝）

只要一張清楚的空間照片，再加上一段具體的風格描述，AI 便能協助生成全新的室內設計效果圖。它可以將一間普通臥室轉化為現代老錢風套房，也能把小客廳重新規劃成奶油風閱讀角；從家具配置、色彩計畫，到空間氛圍與軟裝建議，都能先以視覺化方式呈現，讓使用者在真正動手改造前，就先看見家的另一種可能。

這不是科幻電影中的未來場景，也不再只是豪宅屋主專屬的設計服務，而是一種每個人都能上手的 AI 居家應用。

AI 室內設計怎麼做？兩步驟快速預覽理想空間
使用者只需準備一張目前空間的照片，並清楚告訴 AI 自己希望保留與調整的項目，即可生成重新設計後的空間效果圖。

步驟一：拍下清楚、明亮的空間照片

建議選擇白天自然光充足時拍攝，讓 AI 能清楚辨識牆面、地板、窗戶、家具位置與空間格局。拍攝時可盡量站在房間角落或入口處，完整納入主要空間範圍，避免照片過暗、角度過斜或被雜物遮擋。

步驟二：上傳照片，並輸入完整 AI 指令

可使用以下指令作為範本：

我的室內設計風格偏好是＿＿＿＿＿。
這是我的＿＿＿＿＿空間，空間尺寸為＿＿＿ × ＿＿＿ × ＿＿＿。
請幫我重新設計空間布局，並升級部分家具。請參考 IKEA 等家具網站，協助規劃適合此空間的家具與裝飾，並生成重新設計後的空間效果圖。

請注意，所有家具可移除更新。請保留牆壁、地板、門窗、硬體設備與主要結構，不要改變原始空間條件。可以調整家具、燈具、軟裝、裝飾品與色彩搭配。

請同時提供本次設計使用的色彩色號、家具建議、產品資訊與配置說明。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲AI 室內設計只要拍下清楚明亮的空間照片，並輸入風格偏好、保留條件、家具調整與色彩需求，就能快速生成理想空間效果圖。（圖／記者王威智攝）

從「想像」到「看見」，居家改造門檻降低
AI 室內設計的價值，不只在於生成一張好看的圖片，更在於降低空間改造前期的想像成本。

過去，許多人在購買家具或改造房間前，最常遇到的問題是：「這個顏色放進我家真的好看嗎？」「這張沙發尺寸會不會太大？」「我喜歡奶油風，但我的房間做得出來嗎？」而 AI 的出現，讓這些原本只能靠想像與經驗判斷的問題，有了更直觀的視覺參考。

舉例來說，一間採光普通、家具略顯老舊的臥室，可以透過 AI 重新設定為「現代老錢風」：保留原本牆面與地板，加入米白、燕麥色、胡桃木與霧金元素，再搭配柔和床頭燈、低彩度寢具與簡潔線條家具，原本平凡的房間便能瞬間呈現更沉穩、精緻的氛圍。

若是小坪數客廳，也能設定為「奶油風閱讀角」：以暖白、奶茶色與淺木色為主調，搭配單椅、邊桌、立燈與地毯，讓原本零散的空間變成一個適合閱讀、休息，也適合拍照分享的生活角落。

AI 不是取代設計師，而是幫你更快找到方向
值得注意的是，AI 生成的室內效果圖，較適合作為初步靈感、風格探索與溝通參考。若涉及水電、木作、結構、消防、承重或大型裝修工程，仍應諮詢專業室內設計師或相關工程人員。

然而，對一般居家佈置、家具替換、軟裝升級與小空間改造而言，AI 已成為一個相當實用的起點。它能幫助使用者更快釐清自己真正喜歡的風格，也能讓與家人、設計師或家具品牌溝通時，有更清楚的視覺依據。

換句話說，AI 不一定會替你決定家的樣子，但它可以先替你打開一扇窗，讓你看見：原來每天生活的地方，還可以有另一種更理想的表情。

▲▼ 。（AI協作圖／記者王威智製作，經編輯審核）

▲不只是空間設計，家具、家飾也能請 AI 提供產品資訊與配置建議，讓你從效果圖一路延伸到實際採買與佈置。（AI協作圖／記者王威智製作，經編輯審核）

居家美學進入人人可試的時代
隨著 AI 影像生成與智慧搜尋工具日益普及，室內設計不再只是專業者的專利。從租屋族想改造小套房、家庭想重新整理客廳，到上班族想為臥室增加一點飯店感，AI 都能成為第一步的靈感工具。

對使用者來說，真正重要的不是把家變成雜誌封面，而是透過科技重新理解自己的生活需求：哪個角落需要被整理？哪種顏色讓人感到放鬆？哪些家具其實早該換下？哪些空間，值得被好好對待？

畢竟，家的美感從來不只是裝飾，而是一種生活態度。而現在，只需要一張照片，你就可以先讓 AI 為你預演。下一個更美的家，或許就從今天的房間開始。

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