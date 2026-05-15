買重劃區「邊界宅」免等10年養商圈　專家提2面向要留意

▲位於重劃區邊界新案近期成為自住客是心頭好，也成為開發商近期獵地目標。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近年重劃區大軍拉高房價，隨市況衰退，位於重劃區邊界、可銜接成熟商圈的新案，因兼具新興街廓與生活便利性，不僅自住客是心頭好，也成為開發商近期獵地目標，專家認為，邊界宅不用等10年養商圈，又能享有重劃區遠景。

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以推案重鎮北台中來說，根據統計資料顯示，近1年14期重劃區平均成交單價達每坪68.29萬元，最高成交單價更已站上8字頭，區域行情已站上高檔，周邊也冒出不少「邊界宅」。包含「久樘歐森」、「聚佳豐美」、「鼎佳興境」，西屯區「達麗拾穗」、「育堂序麗」等。

另外，高價水湳周邊也出現豪墅個案如「大樁為一」。蓄勢待發的還有亞昕、鉅虹聯手的「大連路案」，富旺國際「后庄北路案」、金林建設「文昌東三街案」等。

21世紀不動產資深經理沈政興分析，：「對自住客、換屋族而言，鄰近重劃區且能承接成熟生活圈機能的新案，不必經歷重劃區開發初期常見的機能空窗期，既能享有即時生活便利性，又保有未來發展題材。」

不過在地房仲則透露：「重劃區邊界宅雖然兼具價格與機能優勢，但部分個案仍可能面臨基地條件不完整、街廓新舊混雜，通行道路小，甚至鄰近高架道路、宮廟、市場或工業區等嫌惡設施問題，購屋族仍須留意實際居住環境。」

▲位處新興重劃區與舊市區交界的新案，部分個案未來又可受惠捷運綠交通利多，成為市場討論對象。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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