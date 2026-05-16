賣台北房買A7　住3年發現「3問題」！他嘆：唯一優點是房價

▲原PO在A7買房，點出3項缺點。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

捷運宅近年受到不少通勤族青睞，不過一名住在桃園捷運A7站附近的網友表示，賣掉內湖的老房子，買了A7的房子，住了3年後，點出3大缺點，包含捷運班次少、交流道塞車與生活機能有限，唯一優點則是房價。對此，信義房屋專家表示，就是因為有許多待改善的問題，所以價格便宜。

捷運班次少 林口交流道塞車

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有網友在PTT發文，當初選擇A7，就是看重捷運宅條件，但實際住下來後，發現捷運並沒有想像中便利，班次不夠密集。除了捷運班次問題，林口交流道周邊也經常塞車，短程前往新莊、桃園等地，還能改走振興路或青山路避開車潮；但如果目的地較遠、必須上高速公路，就很難避開交流道壅塞。

生活機能還需努力 像是老人生活區



第三項缺點是生活機能，原PO表示，當地機能雖然有變好的趨勢，但改善幅度仍有限，從以前沒有外送，到現在外送店家變多，超市也陸續開設，不過離傳統市場仍有一段距離。他也形容當地很像老人生活區，晚上11點過後，只剩便利商店還有營業，若想吃東西多半只能依靠外送。

他感嘆，「唯一優點就只剩下房價了吧，當初會賣掉內湖的房子搬來這邊，就是老房子整理麻煩也怕地震，台北新房買不起」。

貼文曝光，網友紛紛表示，「A7是給投資客炒房出租用的，誰叫你自住」、「A7本來就不是給自主住客買的啊」、「從來不建議朋友買林口，不適人居、純炒作，給你拍拍」、「A7是給投資客炒房出租用的，誰叫你自住」、「A7本來就不是給自主住客買的啊」、「從來不建議朋友買林口，不適人居、純炒作，給你拍拍」、「便宜治百病，至少你買的時候還便宜」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，A7的供給量一直都很大，會買的人都是自住居多；曾經理坦言，原PO說的都是A7的缺點，所以價格也相對便宜，「願意買的人，買的就是重劃區的環境」，如果是在附近上班，或是居家工作的人就很適合。