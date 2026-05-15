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承億戴俊郎辭世　生前最後「亞灣老透天改建案」用途曝光

▲▼ 承億,林森路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲承億集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎9日因多發性腦溢血辭世，15日適逢頭七，承億集團完成新團隊接班布局。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

承億集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎9日因多發性腦溢血辭世，15日適逢頭七，承億集團除完成新團隊接班布局，戴俊郎2024年以承億開發建設名義入手的亞灣1戶老透天，也在拆除整地後申報開工，近期用途曝光。根據開工資料，將規劃地上12樓、地下1樓大樓。

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戴俊郎從工程、營造起家，事業版圖一路橫跨建設、旅宿與藝文產業，旗下包含承億建設、承億文旅等事業體，近年更打造高雄承億酒店，成功打開集團在高端旅宿市場的能見度。

隨戴俊郎驟逝，承億集團已火速公告新經營團隊，由胞姊戴淑玲接任集團董事長，承億酒店總經理洪若宸出任集團副董事長兼承億建設董事長，穩定集團後續營運與建設布局。

▲▼ 承億,林森路 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該戶已拆除完成整地，向大高雄不動產開發商業產業同業公會申報開工。（圖／記者張雅雲攝）

戴俊郎2024年曾以承億開發建設名義，入手林森四路217巷1戶老透天，根據實登，該戶屋齡27年，地坪71.88坪，土地使用分區為商2用地，總價5390萬元，換算單價75萬元。

近期該戶已拆除完成整地，向大高雄不動產開發商業產業同業公會申報開工，並於2月核准開工。根據開工資料顯示，該棟為規劃地上12層、地下1層大樓，總戶數11戶，總樓地板面積約366坪，並備註為「宿舍」。記者向承億詢問後續進度，洪若宸簡短回應，「目前尚在規劃中。」

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，林森四路217巷位於亞洲新灣區範圍，鄰近承億酒店、總圖與商辦、飯店聚落，近年受亞灣開發題材帶動，「土地價格持續墊高，即便是巷弄內的小坪數基地，行情也上看7~8字頭，且因供給稀缺，呈現『價高量縮』態勢。」

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關鍵字：承億集團高雄房市亞灣承億酒店戴俊郎

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