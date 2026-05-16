ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台積電重返龍潭　桃園建商笑不出來「我是受害者」

台積電所到之處，不只營建業缺工，土地價格飆漲，造成開發商購入土地和營建成本雙漲。（圖／CTWANT資料）

▲台積電所到之處，不只營建業缺工，土地價格飆漲，造成開發商購入土地和營建成本雙漲。（圖／CTWANT資料）

圖文／CTWANT

護國神山台積電（2330）將重返桃園龍潭設廠，但在地建商卻開心不起來，因為放眼過往台積電進駐地區的市場變化，桃園即將面對的是地價漲及請不到工人的窘境，建商憂心匆匆喊，「我是台積電來龍潭的受害者！」

「我不希望台積電來，要是來了，萬物皆漲，非全民之福！」2年前，全台都在拜請護國神山進駐，唯一將台積電拒之門外的就只有桃園，當時就有桃園建商表示，營建業缺工嚴重，台積電進駐會造成搶工潮，最後仍是反映在房價上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2023年各縣市拜請台積電插旗，唯桃園龍潭反對，如今台積電還是回到了桃園，建商憂心前幾年南台灣的搶工潮會複製在北台灣重演。（圖／台南市政府提供）

▲2023年各縣市拜請台積電插旗，唯桃園龍潭反對，如今台積電還是回到了桃園，建商憂心前幾年南台灣的搶工潮會複製在北台灣重演。（圖／台南市政府提供）

桃園市長張善政日前就透露，龍科三期進駐業者「建廠壓力大、時程壓得很緊。」

不具名建商認為，前年919打炒房後，建案少很多，現在工人有比較好請，缺工問題比較舒緩，但仍擔心台積電蓋廠為北台灣掀起搶工潮，「台積電蓋廠是用盡一切手段把工人抓走，例如本來工資2,500元，他會開3,500、4,000元，我們就會很辛苦，很難找工人！未來房價怎麼可能降？」

然而龍潭地價也正蠢蠢欲動？該名建商原本在龍潭有塊地正在談合建，現在台積電進駐消息曝光，他嘆接下來「難談了」，他直言，「我們是台積電來龍潭的受害者！」

台積電進駐龍潭消息曝光最早可回推到2022年，雖然2023年10月因居民抗議土地徵收，台積電決定放棄插旗龍潭，但根據實價登錄，龍潭區大樓、華廈類產品的平均成交單價，已由2022年的每坪23.5萬元攀升至今年初的每坪31.3萬元，漲幅高達41%，漲勢相當驚人。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，初期漲勢受到台積電進駐龍潭設廠消息帶動，直到台積電放棄設廠，短期內對區域買氣造成了不小衝擊，交易量也隨之下滑。所幸，近年新竹、桃園核心區房價持續墊高，青埔、中路與桃園市區部分新案成交單價站上6至7字頭，龍潭仍維持2字頭，新案也只要3~4字頭，高房價外溢產生補漲效應，提供了龍潭房價相當強韌的支撐。

台積電目前在龍潭科學園區已有先進封測三廠進駐，周邊還有采鈺、欣銓、美商艾克爾、友達與蘋果等企業。由於目前一、二期土地已滿載，才有三期的擴建計畫。（圖／方萬民攝）

▲台積電目前在龍潭科學園區已有先進封測三廠進駐，周邊還有采鈺、欣銓、美商艾克爾、友達與蘋果等企業。由於目前一、二期土地已滿載，才有三期的擴建計畫。（圖／方萬民攝）

近期市場再度傳出台積電可能重啟龍潭設廠計畫，根據龍潭科學園區擴建計畫公聽會簡報內容，推估未來龍科三期園區年平均產值可達350~400億元以上，創造約3,600名就業人口，高收入科技新貴進駐，對區域房市而言將是一大利多。

不過莊思敏仍提醒，無論是龍科三期擴建或台積電設廠皆需相當時間推進，過程中仍存在諸多不確定性，且市場很可能再度出現投資客提前卡位、預售案價格墊高現象，建議購屋民眾還是要以自住需求為主要考量，保持理性觀察，避免盲目跟風追價。

延伸閱讀
台積重返龍潭1／自救會消失不代表同意！龍潭阿婆「不想搬」　66戶居民成關鍵
鼎泰豐徵洗碗人員月薪近5萬　他曝內幕「超硬」：很多人洗2天就走了
原始連結

 

關鍵字：周刊王台積電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電重返龍潭　桃園建商笑不出來「我是受害者」

護國神山台積電（2330）將重返桃園龍潭設廠，但在地建商卻開心不起來，因為放眼過往台積電進駐地區的市場變化，桃園即將面對的是地價漲及請不到工人的窘境，建商憂心匆匆喊，「我是台積電來龍潭的受害者！」

1小時前

承億戴俊郎辭世　生前最後「亞灣老透天改建案」用途曝光

承億集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎9日因多發性腦溢血辭世，15日適逢頭七，承億集團除完成新團隊接班布局，戴俊郎2024年以承億開發建設名義入手的亞灣1戶老透天，也在拆除整地後申報開工，近期用途曝光。根據開工資料，將規劃地上12樓、地下1樓大樓。

14小時前

買重劃區「邊界宅」免等10年養商圈　專家提2面向要留意

近年重劃區大軍拉高房價，隨市況衰退，位於重劃區邊界、可銜接成熟商圈的新案，因兼具新興街廓與生活便利性，不僅自住客是心頭好，也成為開發商近期獵地目標，專家認為，邊界宅不用等10年養商圈，又能享有重劃區遠景。

15小時前

不用先花裝潢費！AI先幫你預覽家的新樣貌　家具、擺飾一次提案

你是否也曾在某個午後，望著自己的房間，忽然覺得它似乎還能再美一點？也許是一張陪伴多年的沙發，顏色早已不再合時宜；也許是一處總是被雜物占據的角落，明明有著不錯採光，卻始終少了些從容與質感；又或者，是一間每天生活其中的臥室，熟悉到幾乎讓人忘了，它其實也能成為一個更貼近理想生活的場景。

17小時前

買30年老屋「通勤縮短到20分鐘」但要多花200萬裝潢！專家搖頭

一名網友表示，目前在雙北工作，最近在兩個物件之間猶豫，一間是位於土城、屋齡30年的華廈，雖然需要重新整理，但搭捷運上班可在20分鐘內抵達；另一間則是桃園10年內新古屋，拎包就能入住，但通勤時間需要1小時。對此，信義房屋專家建議，以資金的考量，買桃園房負擔較小。

17小時前

【廣編】捷運南京三民站新樓王現身！「睿泰曜」正捷運宅鋼骨地標潛銷近五成

睿泰建設多年來專鑄台北市都市更新案，配合政府推動都更危老政策，捷運南京三民站旁預售案「睿泰曜」與日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」正式合作，期待以台北101、台北雙星、陶朱隱園的首都地標精工實力，點亮南京金融大道第一排。

18小時前

10萬斡旋金要飛了？　首購小白「沒算準貸款」大翻車

民眾透露自身慘痛教訓，指自己付了10萬元斡旋金買房，原以為能順利成家，不料事後詢問銀行房貸成數，才發現可貸金額遠低於預期，造成資金缺口過大，猶豫該硬著頭皮湊錢買，還是賠掉斡旋金趕快止損？

18小時前

房市信心崩！Q1建照核發減3成　住宅開工量縮37%

全台建照量年減30%、新屋開工量縮37.2%。第一季全台住宅建照核發戶數與新屋開工戶數同步大減，反映建商面對市場不確定性，已開始放慢推案與施工節奏。

20小時前

開業僅2年、全盛期開3家　全台唯一「拉絲酸奶」店全熄燈

曾是全台唯一的拉絲酸奶主題店「糯唧唧」，2024年開出高雄旗艦店，主打各種色彩鮮艷的夢幻酸奶，在網路爆紅，全盛時期有3間分店，近期全數歇業。專家分析，網紅甜品適合外帶店型，若進駐大店面，客單價往往難以支撐租金。

20小時前

預售頂辦再現包軌狂人　中部傳產業者斥4.98億包低樓整層

台中商辦市場出現包軌交易，豪宅一哥聯聚建設於2025年底推出的商辦新案「聯聚中衡大廈」，出現一筆總價4.98億元、包了3樓整層交易，據知情人士透露，買家可能為傳產業者。

21小時前

曲家瑞曾被求婚　對方一句話..她秒決定不嫁

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台積電重返龍潭　桃園建商笑不出..

漢神洲際開幕滿月　「第一排」屋..

寶咖咖拚了！　7.6億無貸款買..

曾蓋出「全球最難建築」之一　麗..

8年級生不願再當「最後悔的人」..

「地王級回憶」消失　鳳山89年..

承億戴俊郎辭世　生前最後「亞灣..

三地鍾嘉村資產大變現　「海中鮮..

達人教用「1物」清潔窗戶　沒刮..

「通勤縮短到20分鐘」但要多花..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台積電重返龍潭　桃園建商笑不出..

承億戴俊郎辭世　生前最後「亞灣..

買重劃區「邊界宅」免等10年養..

不用先花裝潢費！AI先幫你看見..

「通勤縮短到20分鐘」但要多花..

「睿泰曜」正捷運宅鋼骨地標

10萬斡旋金要飛了？　首購小白..

房市信心崩！Q1建照核發減3成..

開業僅2年、全盛期開3家　全台..

預售頂辦再現包軌狂人　中部傳產..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366