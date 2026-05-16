台積電重返龍潭　桃園建商笑不出來「我是受害者」

▲台積電所到之處，不只營建業缺工，土地價格飆漲，造成開發商購入土地和營建成本雙漲。（圖／CTWANT資料）

圖文／CTWANT

護國神山台積電（2330）將重返桃園龍潭設廠，但在地建商卻開心不起來，因為放眼過往台積電進駐地區的市場變化，桃園即將面對的是地價漲及請不到工人的窘境，建商憂心匆匆喊，「我是台積電來龍潭的受害者！」

「我不希望台積電來，要是來了，萬物皆漲，非全民之福！」2年前，全台都在拜請護國神山進駐，唯一將台積電拒之門外的就只有桃園，當時就有桃園建商表示，營建業缺工嚴重，台積電進駐會造成搶工潮，最後仍是反映在房價上。

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▲2023年各縣市拜請台積電插旗，唯桃園龍潭反對，如今台積電還是回到了桃園，建商憂心前幾年南台灣的搶工潮會複製在北台灣重演。（圖／台南市政府提供）

桃園市長張善政日前就透露，龍科三期進駐業者「建廠壓力大、時程壓得很緊。」

不具名建商認為，前年919打炒房後，建案少很多，現在工人有比較好請，缺工問題比較舒緩，但仍擔心台積電蓋廠為北台灣掀起搶工潮，「台積電蓋廠是用盡一切手段把工人抓走，例如本來工資2,500元，他會開3,500、4,000元，我們就會很辛苦，很難找工人！未來房價怎麼可能降？」

然而龍潭地價也正蠢蠢欲動？該名建商原本在龍潭有塊地正在談合建，現在台積電進駐消息曝光，他嘆接下來「難談了」，他直言，「我們是台積電來龍潭的受害者！」

台積電進駐龍潭消息曝光最早可回推到2022年，雖然2023年10月因居民抗議土地徵收，台積電決定放棄插旗龍潭，但根據實價登錄，龍潭區大樓、華廈類產品的平均成交單價，已由2022年的每坪23.5萬元攀升至今年初的每坪31.3萬元，漲幅高達41%，漲勢相當驚人。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，初期漲勢受到台積電進駐龍潭設廠消息帶動，直到台積電放棄設廠，短期內對區域買氣造成了不小衝擊，交易量也隨之下滑。所幸，近年新竹、桃園核心區房價持續墊高，青埔、中路與桃園市區部分新案成交單價站上6至7字頭，龍潭仍維持2字頭，新案也只要3~4字頭，高房價外溢產生補漲效應，提供了龍潭房價相當強韌的支撐。

▲台積電目前在龍潭科學園區已有先進封測三廠進駐，周邊還有采鈺、欣銓、美商艾克爾、友達與蘋果等企業。由於目前一、二期土地已滿載，才有三期的擴建計畫。（圖／方萬民攝）

近期市場再度傳出台積電可能重啟龍潭設廠計畫，根據龍潭科學園區擴建計畫公聽會簡報內容，推估未來龍科三期園區年平均產值可達350~400億元以上，創造約3,600名就業人口，高收入科技新貴進駐，對區域房市而言將是一大利多。

不過莊思敏仍提醒，無論是龍科三期擴建或台積電設廠皆需相當時間推進，過程中仍存在諸多不確定性，且市場很可能再度出現投資客提前卡位、預售案價格墊高現象，建議購屋民眾還是要以自住需求為主要考量，保持理性觀察，避免盲目跟風追價。

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