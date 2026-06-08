「恐怖屋」大片壁癌、燈光昏暗　專家拆解後省250萬

▲壁癌示意圖，並非此事件地點。（圖／ET資料照）

記者葉國吏／綜合報導

臉書粉專「Cosmo 房產教練」近日分享帶看屋的真實案例，俊宇（化名）過去一年獨自看了50間房卻越看越糊塗，直到Cosmo帶他實地走訪，拆解大面壁癌與昏暗物件的真實成本，才讓他驚覺高手看房與新手的思維完全不同。

抓出隱藏修繕費

「Cosmo 房產教練」帶他去看三間房，第一間房開價1600萬，低於行情200萬，俊宇一進門被方正格局與採光吸引。但Cosmo隨即指出天花板隱密水漬是樓上漏水，陽明外牆磁磚也膨拱，陽台外推更面臨無法通過室裝審查的風險。

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Cosmo現場幫他精算，這些隱藏問題若要修繕必須多花將近50萬。他強調看得到問題才能拿來當作議價籌碼，看不到就只能自己吞下，這讓俊宇瞬間安靜，深刻體會到過去看房太表面。

▲壁癌示意圖，並非此事件地點。（圖／ET資料照）

壁癌反成議價籌碼

到了第二間房，屋況更為老舊昏暗，牆角還有高達兩坪的發黑壁癌，俊宇當下直呼恐怖想點頭離開。然而Cosmo蹲下檢查後發現，壁癌源自老舊冷氣排水管滲水與窗框未打矽利康，並非結構問題。

這間房因為外表嚇人，屋主開價比行情低了整整300萬。Cosmo直言這代表花50萬修繕就能淨賺250萬，高手看到壁癌會計算折價空間，新手則會因害怕直接退縮，這正是兩者最大差距。

看房與拆房的鴻溝

最後一間則是收益高達10%的收租成品，讓俊宇反思自己過去究竟在看什麼。Cosmo指出，新手在網路上看文章知道壁癌麻煩，但站在現場只會感到害怕，高手則會冷靜計算來源與成本。

買房並非比膽量而是比細緻度，漂亮裝潢下也可能包覆著瑕疵。Cosmo強調，唯有學會站在現場判斷管線、法規與修繕成本的「拆房」技巧，才能真正把物件缺點轉化為議價優勢，避免踩坑。