租金都能付頭期款！提買房男友卻喊「住我家就好」　北漂女怒分手

▲原PO想買房，男友卻搖頭。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

在高房價、低薪與租金上漲壓力下，租屋或買房成為不少年輕世代面對的現實選擇。一名30歲北漂女子表示，自己長期在台北租屋，由於未來有成家規劃，也希望有一個自己的家，因此決定買房，「付出去的房租都快能繳房子的頭期款了」，卻與交往5年的男友在價值觀上出現衝突，最後決定分手。

原PO在Dcard發文，多年來在台北租屋生活，每月租金14K，長期累積下來的租金，幾乎已接近房屋頭期款，不想再過租屋生活，也覺得搬家很麻煩，「現在這間租屋已經是我來台北換的第5間」，加上近年投資理財累積了一筆資產，因此逐漸萌生買房念頭。

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男友提議婚後住家裡：比較省錢



原PO表示，看了許多預售案，也開始研究裝潢與居家規劃，希望能為未來生活做安排。不過，交往5年的男友對買房態度並不積極，認為台灣房價過高，若買房就要背負沉重貸款，傾向繼續住在家裡，並把資金投入股票市場，男友甚至還說「婚後可以住家裡，這樣對妳也比較省」，讓原PO心灰意冷。

原PO透露，最後兩人分手，雖然一開始很痛苦，但後來看開後突然豁然開朗，也很滿意現在的生活，「很後悔自己沒早點發現，加上那陣子工作很忙，簡直心力交瘁到爆炸，不過當我那時候聽到他要『我住他家』的那句話說出來，就真的瞬間….灰心到最谷底，也才下定決心斷掉」。

貼文曝光，網友留言恭喜，「因為他打定主意要住家裡當少爺等繼承了，幹嘛花錢繳房貸，不能接受就換一個，不然等一輩子，他也是一句：再說」、「完全支持妳！前任說買房很盤，結果個股賠掉頭期款才是真的盤吧」、「什麼叫住他家，有夠可怕，怎麼他不去住妳爸媽家」、「我支持你，自己的夢想自己達成，我38歲時才買房，也是我人生最正確的決定」。