淡江大橋開通！他淡水買房喊「投資成功」　網搖頭：不只是交通

▲隨著淡江大橋開通，淡水往返雙北、桃園與林口的交通更加便利。（圖／記者湯興漢攝）

記者王麗琴／綜合報導

淡江大橋已於5月12日正式通車，被外界視為改善淡水交通的重要建設，不但串聯了淡水與八里兩地，可縮短約15公里路程，往返雙北、桃園與林口的交通也更加便利。就有一名網友表示，隨著淡江大橋開通，「房子買在淡水應該算投資成功」，認為未來區域發展與房市將有機會受惠。貼文引發熱議，多數網友並不同意他的觀點，認為除了交通以外，地點偏僻、天氣不好、工作機會少等都是淡水的劣勢。

該名網友在Threads發文，認為隨著淡江大橋開通後，房子買在淡水應該算是「投資成功」。貼文曝光後，網友看法不一，有屋主對淡江大橋開通後的淡水房市感到樂觀，提到他6年前在新市鎮買了房，這幾年又買第二間，中間等不了橋通先脫手第一間，「現在橋終於開通了，第二間也出租中，希望後續能有持續上漲的空間。」

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不過多數網友認為，淡江大橋雖然改善了部分交通，但不足以完全改變淡水房市條件，「橋只是改善一點交通但機能還是挺慘的，橋在蓋的時候跟蓋好之後房價其實沒有落差很多代表這裡仍然信心不足」、「淡江大橋是通勤桃園用的，但桃園有更合適的房子。淡水的位置面對現在各個新重劃區，毫無優勢」。

還有人分析，淡水比較適合買自住房，並不適合投資，將房子買在淡水的主要劣勢是地理位置太過偏遠，就算新市鎮供給量龐大，但沒有就業機會，就算蓋再多捷運、蓋再多橋也改變不了此客觀因素，「屋主之所以買在淡水的原因通常只有一個，那就是買不起其他地方。」

更有網友提到環境因素，淡水長年濕氣很重，房子買兩年就有壁癌，加上生活機能不算好，「淡水有什麼好的？濕氣重，房子2年就有壁癌，鳥不生蛋，宵夜永遠都是那幾家，海邊的海水沒有比貢寮的海邊漂亮，工作機會，少的可憐，這種地方到底是那裡好？」「夏天悶爆熱爆，冬天就是冷爆濕氣很重」。

不過也有過來人說，住淡水其實蠻舒服的，天氣也沒那麼糟，只是來往市區交通不太方便。