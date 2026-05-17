生孩想換大坪數房「從新北搬到楊梅」　在地人勸退：不如買淡水

▲原PO想買房。（圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多夫妻婚後計畫要生小孩，會考慮換大一點的房子，一名網友表示，夫妻長期在新北板橋區租屋，近期計畫生小孩，想換一間大房子，看到桃園楊梅仍有不少2字頭的物件，讓他很心動，「有人也是從雙北退到楊梅的嗎？」對此，信義房屋專家表示，生活、便利差很大，會很不習慣，學區的問題也要考慮一下。

府中租屋多年 買房轉看楊梅



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有網友在PTT發文，與老婆在新北板橋租屋很久了，由於未來有育兒規劃，加上希望保留一個空間作為工作室，最近開始認真考慮買房，由於雙北的房價太貴，他把目標轉向桃園楊梅。他提到，桃園楊梅仍有不少2字頭選擇，也已看過楊湖路三段一帶的預售案，第一印象不錯，認為周邊環境相當清幽。

不過，他對當地生活狀況仍不夠熟悉，希望能多聽聽其他人的看法，「版上有人也是從雙北退到楊梅的嗎？生活機能我想會是最大的影響，有什麼建議嗎？」

在地人勸退

對此，網友紛紛勸退，「你絕對住不習慣，你要便宜不如往淡海三芝」、「楊梅人告訴你，楊湖路是荒郊野嶺，你想去火車站還要騎車10分鐘」、「不是當地上班都不要做這種決策啦」、「新北住久，還是乖乖的找新北吧」、「楊梅最好的地點就是火車站到校前路交流道這段」、「平鎮、中壢不香嗎？」「跑到楊梅交通是最大問題，不如找青埔外圍如過嶺」。

還有在地人給出建議，「從台北到楊湖路真的要想清楚，除非你真的有地緣或上班關係，不然那邊的大樓這幾十年來幾乎都是悲劇，而且楊湖路每天早上上班時段，大概會從7點塞到8點半左右，進出的時間會乘3倍，要想清楚」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一定會非常不習慣，楊梅跟板橋的生活機能、便利性差太多，但如果原PO想要便宜、坪數大，雙北確實很難。曾經理也提到，如果沒有很急的話，不如先租房看看，上班、生活都滿意的話再買；另外，如果是要生小孩，附近的學區也要多留意，「印象中選擇沒有很多」。