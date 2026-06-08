股市賺錢了！他考慮「轉戰房地產」　網風向一面倒：很爽

▲原PO考慮買房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有一名男網友發文表示，隨著股市往上攀，他的帳面資產也獲得了不錯的收益。不過，面對市場如此迅速的漲幅，他也坦言內心感到有些擔憂，因此開始考慮是否要將部分獲利結清，轉而投入房地產作為資產配置，好讓內心更加踏實。貼文曝光後，引起討論。

股市漲卻擔憂！他萌生買房念頭

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這名男網友在Dcard上，以「獲利了結一部分拿去買房，會很奇怪嗎？」為標題發文。原PO提到，由於股票上漲的關係，讓他幸運賺到了一些錢。他原本計畫要將資金繼續留存在股市中，但眼見市場漲勢驚人，反而讓他感到有些害怕。

本金留著！只運用賺到的錢

原PO解釋，他打算繼續將股票的本金留在裡面，畢竟本來就打算放長期，但股市實在考驗心臟，所以他是有意把賺到的錢拿出來買房，倒也不必買得太好、多靠市中心，只要買自己負擔得起的就好了，當作資產配置似乎會比較踏實。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「賺了錢就是要去買喜歡想要的東西，不然永遠錢都賺不完，你這樣是對的」、「完全不會啊，房子又可以住，又可以增值，很爽」、「我已經這樣做了，反正也只是抽頭期款出來而已啊，剩下還是貸款，其餘的資金還在股市，市場現在特資金股票炒完最後還不是回房屋？反正可以投資的標的就那幾樣」、「想發財就是要靠房地產，股票真的太慢了，還有下跌風險」。